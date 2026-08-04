Sviluppo economico, Tagliaferri (FdI): “Quale strategia della Regione per sostenere il sistema produttivo piacentino?”

«Piacenza rappresenta una realtà produttiva di primaria importanza per l’Emilia-Romagna. Il suo sistema manifatturiero, la presenza di uno dei principali poli logistici nazionali e la capacità di attrarre imprese e investimenti costituiscono un patrimonio che merita di essere sostenuto attraverso una programmazione regionale chiara e una distribuzione equilibrata delle politiche di sviluppo.»

Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per conoscere quale sia la strategia prevista a favore del sistema produttivo della provincia di Piacenza.

«Negli ultimi anni – spiega Tagliaferri – la Regione ha attivato numerosi strumenti a sostegno della competitività delle imprese, dell’innovazione, della digitalizzazione e della transizione produttiva. Ritengo tuttavia opportuno comprendere quale sia stata l’effettiva distribuzione territoriale di tali interventi e quale attenzione sia stata riservata al territorio piacentino.»

Con l’atto ispettivo il Consigliere regionale chiede alla Giunta di indicare l’ammontare delle risorse regionali ed europee destinate, negli ultimi cinque anni, alle imprese della provincia di Piacenza nell’ambito dei principali programmi di sviluppo economico, di chiarire se la distribuzione territoriale degli investimenti possa ritenersi equilibrata rispetto alle diverse province dell’Emilia-Romagna e di illustrare le iniziative che intende promuovere per rafforzare l’attrattività del territorio sotto il profilo industriale, manifatturiero e logistico.

«L’obiettivo dell’interrogazione – conclude Tagliaferri – non è quello di alimentare contrapposizioni tra territori, ma verificare se Piacenza, per il ruolo che svolge nel sistema economico regionale, riceva un’attenzione adeguata nella programmazione della Regione. Conoscere la distribuzione delle risorse e le strategie future significa disporre degli elementi necessari per valutare l’efficacia delle politiche regionali e individuare eventuali margini di miglioramento nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e dell’intero territorio piacentino.»

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