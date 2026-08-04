Violenta lite tra padre e figlio, il genitore cade a terra dopo un pugno: intervengono i carabinieri

Violenta lite tra padre e figlio, genitore cade a terra dopo un pugno: intervengono i carabinieri del Radiomobile. La tempestività delle segnalazioni ha consentito di monitorare l’evoluzione di una situazione familiare già conosciuta e di evitare conseguenze più gravi.

L’intervento si è aperto poco dopo mezzogiorno in via Giulio Pastore, dove nell’arco di una mezz’ora sono giunte diverse richieste di aiuto provenienti dalla stessa abitazione.

Al centro degli episodi, una situazione familiare già problematica e caratterizzata da frequenti contrasti tra un padre e il figlio. Una giovane, infatti, ha riferito di una forte lite in corso tra il padre e il fratello, precisando che non si trattava del primo episodio del genere. All’arrivo della pattuglia la situazione risultava rientrata: non sono stati riscontrati feriti e non si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza. I militari hanno raccolto le prime informazioni e verificato le condizioni delle persone presenti nell’abitazione.

Il secondo intervento

Poco più di un’ora dopo, intorno alle 13:45, una nuova telefonata ha segnalato un’altra discussione particolarmente animata tra i due familiari. Quando i militari sono arrivati, il padre si era già allontanato. Alla richiedente è stato raccomandato di contattare nuovamente il numero unico di emergenza 1-1-2 nel caso in cui l’uomo fosse tornato e le tensioni fossero riprese. L’allarme è scattato nuovamente nel tardo pomeriggio. Intorno alle 18:00, la famiglia ha comunicato che l’uomo aveva fatto ritorno nell’abitazione. Poco dopo, uno dei figli ha riferito di avere colpito il padre con un pugno, sostenendo di avere prima evitato un colpo diretto contro di lui.

Il padre sarebbe quindi caduto a terra. La vicenda dovrà essere ricostruita compiutamente sulla base delle dichiarazioni delle persone coinvolte.

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