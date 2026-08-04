Rissa con coltello e bottiglie in via Scalabrini: due feriti, 21enne soccorso e sottoposto a un intervento chirurgico

Grave episodio di violenza poco dopo le 4 del mattino del 4 agosto, nella zona compresa tra via Giuseppe Nicolini e via Scalabrini. Diversi residenti hanno contattato il numero di emergenza per segnalare una violenta lite in strada e la presenza di un uomo a terra. Le comunicazioni sono state immediatamente trasmesse anche al 118.

Le prime indicazioni sulla posizione del ferito hanno condotto i soccorritori verso via Scalabrini; successivamente l’intervento si è concentrato in via Nicolini. Sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile di Piacenza. I carabinieri hanno trovato due uomini feriti e coscienti. Uno presentava lesioni al fianco e a una gamba, mentre l’altro aveva riportato una ferita alla testa. Entrambi apparivano in stato di ebbrezza.

Le prime versioni raccolte sono risultate contrastanti. Uno dei feriti ha dichiarato di essere stato aggredito da due persone, mentre l’altro ha sostenuto di non conoscere i motivi e le circostanze della colluttazione. In strada non sono stati trovati coltelli o altri oggetti utilizzati come armi.

Le tracce di sangue presenti sull’asfalto hanno però condotto i militari fino a un’abitazione della zona. All’interno, in condizioni di forte degrado, è stato identificato l’occupante dell’appartamento. L’uomo ha riferito che i due feriti, tra loro parenti, zio e nipote, sarebbero entrati in casa già mentre stavano litigando, impugnando un coltello e alcune bottiglie. Nel corso della colluttazione avrebbero anche urtato e danneggiato un piano cottura.

Nell’abitazione è stato individuato un coltello da cucina indicato come utilizzato durante lo scontro. Il più giovane dei due feriti, di 21 anni, dopo il trasporto in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma non tali da far ritenere l’uomo in pericolo di vita; la prognosi indicata è inferiore ai trenta giorni. L’altro coinvolto di 35 anni ha riportato lesioni più lievi.

La dinamica dell’episodio resta da chiarire nel dettaglio, anche alla luce delle dichiarazioni non coincidenti raccolte nell’immediatezza dei fatti e delle condizioni delle persone coinvolte.

La collaborazione tra Radiomobile e personale sanitario ha permesso di individuare rapidamente i feriti, ricostruire il percorso seguito dopo la colluttazione e prestare le cure necessarie.

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