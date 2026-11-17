Venerdì 20 novembre, alle ore 21, alla Camera del Lavoro di Piacenza, in via XXIV Maggio 18, si terrà “Col vento nei capelli”, con il racconto di Ruba Salih e le letture di Dalal Suleiman, tratte dal libro di Salwa Salem.

L’ingresso è gratuito. L’appuntamento rientra nella rassegna “Musica al lavoro”, promossa da CGIL Piacenza e ARCI – Circolo Casa del Lavoratore e Comitato territoriale di Piacenza – ed è dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La serata si inserisce nella giornata dello sciopero generale del 20 novembre, che a Piacenza vedrà il concentramento alle ore 9 davanti alla Camera del Lavoro e il corteo verso piazza Cavalli. Un filo comune lega la mobilitazione per il lavoro, le pensioni, contro il carovita e il riarmo al racconto serale: la difesa dei diritti, la pace, la solidarietà e l’autodeterminazione delle donne e dei popoli.

“Col vento nei capelli” è il reading tutto al femminile, in cui Ruba Salih racconta la scrittrice femminista palestinese Salwa Salem, sua madre, accompagnata dalle letture di Dalal Suleiman tratte dal libro omonimo della Salem.

“Col vento nei capelli. Una palestinese racconta” (Giunti astrea, 1993) è il libro autobiografico di Salwa Salem, uscito postumo dopo la sua morte avvenuta prematuramente a Parma nel 1992 e tradotto in inglese, tedesco e portoghese. Parla della vita di una donna palestinese nata a Yafa, in Palestina, nel 1940 che diventa esule dal 1948 e perde il diritto di tornare, sradicata dalla sua terra, mentre sullo sfondo viene raccontata la storia di un popolo costretto all’esilio di massa a causa della fondazione dello Stato di Israele. La sua vita si snoda tra Kuwait, Siria, Arabia Saudita e Austria, prima di approdare in Italia dove si spegnerà.

Lo spettacolo è molto coinvolgente. Presentato a Napoli in Sala Assoli, durante la rassegna Mediterraneo contemporaneo, si è tradotto in un incredibile abbraccio, emozionato e intenso, alle donne palestinesi. A Salwa innanzitutto, che incarna una storia di esilio e resistenza, di autodeterminazione femminile e nazionale. Ma anche a Ruba e Dalal, per il racconto che fanno di Salwa sulla propria pelle. “Col vento nei capelli. Una palestinese racconta” offre una finestra sul significato più intimo e politico della identità palestinese e della sua diaspora.

Ruba Salih e Dalal Suleiman sono due donne, figlie di palestinesi esuli che non possono tornare alla loro terra. Non a caso il reading stupendo, si chiude con il video potente della performer e poetessa Rafeef Ziadah “Three Generations” che racconta la storia di tutte le donne palestinesi. Tre generazioni di donne costrette da un marchio indelebile di esilio perenne. Le loro storie personali per tre generazioni si intrecciano con l’esodo forzato causato dalla nascita di Israele, con la pulizia etnica della Palestina, che continua, ancora e ancora, senza fine.