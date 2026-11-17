La Family Card, tessera sconto nominativa dedicata alle famiglie che hanno almeno 4 figli conviventi e a carico fiscale, si dematerializza. La novità, nell’ambito del percorso di digitalizzazione che l’Amministrazione comunale sta portando avanti su più fronti, è stata illustrata questa mattina in Municipio dall’assessora al Welfare Nicoletta Corvi e dal direttore generale dell’ente, Luca Canessa, affiancati dalle responsabili del Servizio Innovazione e Sviluppo e del Centro per le Famiglie, Anna Pirillo e Giulia Cagnolati. Presenti anche i funzionari Sergio Caccialanza e Stefano Silvotti, che hanno curato gli aspetti tecnici connessi a questa evoluzione.

Per i cittadini che ne faranno richiesta d’ora in avanti e per coloro che debbano procedere al periodico rinnovo, le modalità di ottenimento e fruizione della Family Card diventano ancor più semplici e immediate: non sarà più necessario recarsi fisicamente allo sportello per farsi consegnare la tessera cartacea, ma basterà compilare la propria domanda online, tramite lo Sportello Telematico del Comune di Piacenza che accoglie oltre 250 procedimenti.

Una volta ricevuta l’istanza, gli operatori del Centro per le Famiglie (oggi rappresentati da Giorgia Di Muzio e Chiara Zambarbieri) potranno verificare e validare i requisiti del nucleo familiare, inviando all’utente le credenziali personali con cui accedere al portale che rende digitale la propria Card. Inquadrando il codice QR disponibile presso gli esercizi convenzionati, sarà automaticamente confermata la validità della tessera e si potrà usufrurire della scontistica prevista.

Come sempre avviene, per garantire la piena accessibilità ai servizi comunali a tutti i cittadini, al di là delle competenze informatiche e tecnologiche di ciascuno, l’ente mette a disposizione i punti di facilitazione digitale operativi presso il Quic di viale Beverora, le sedi dei Servizi Sociali in via Taverna e dell’Unità operativa Minori in via Martiri della Resistenza. Per informazioni e chiarimenti, inoltre, il Centro per le Famiglie alla Galleria del Sole, nel Centro Civico Farnesiana, è sempre contattabile anche per assistenza in caso di difficoltà nella compilazione online: ci si può rivolgere allo 0523-492380 o scrivere a informafamiglie@comune. piacenza.it .

La conferenza stampa odierna, durante la quale l’assessora Corvi e il direttore Canessa hanno sottolineato anche il prezioso lavoro di squadra tra uffici e servizi comunali afferenti ad aree diverse, è stata occasione anche per rilanciare l’invito a richiedere la Family Card per i nuclei aventi diritto: ad oggi, in città sono 226 le famiglie titolari, sulle 813 che contano almeno 4 figli.

Allo stesso modo, l’appello ad aderire all’iniziativa è destinato agli esercenti: attualmente, sono 13 le attività convenzionate (dall’alimentare all’abbigliamento, dalle parafarmacie ai centri dentistici), cui si aggiungono le piscine comunali rappresentate, oggi, da Luisa Modenesi di Activa.

La Family Card consente inoltre di ottenere tariffe agevolate per il servizio di refezione scolastica, in base al numero complessivo dei figli a carico e non solo – come avviene per tutte le famiglie – per quelli che frequentano le mense, con una riduzione del 30% nel caso di 4 figli e del 50% nel caso di 5 o più figli.

Gli esercenti e le attività economiche che intendono partecipare al progetto possono aderire compilando il modulo apposito, presente sul sito www.comune.piacenza.it o rivolgendosi, per ulteriori informazioni, ai recapiti indicati del Centro per le Famiglie.