Stagione invernale al Teatro Trieste 34 e a Grazzano Visconti, gli spettacoli dal 23 settembre al 4 ottobre 2026.

Mercoledì 23 settembre al Teatro Visconti va in scena Crow di e con: Cecilia Rossi. Secondo studio in residenza artistica a Grazzano Visconti, questo spettacolo di ricerca performativa si ispira liberamente all’universo poetico della raccolta Crow di Ted Hughes. In un dialogo continuo tra parola, presenza fisica e movimento, l’attrice e danzatrice Cecilia Rossi affronta un lavoro solista in cui esplora la figura del corvo. La scena diventa uno spazio in cui il corpo si trasforma in una presenza ibrida tra umano e animale, capace di riflettere e interrogare l’esistenza senza giudizio.

Domenica 27 settembre al Teatro Trieste 34 va in scena “Untitled”. Concept e coreografia: Anna Pesetti

Performer: Giacomo Di Rienzo, Riccardo Zoppi Musicista / Foley Artist: Francesco Giubasso.

C’è un momento preciso in cui il corpo ha già iniziato prima che la mente se ne accorga. Un impulso attraversa lo spazio. Un’eco lo segue. Qualcosa si mette in moto, qualcosa resiste… UNTITLED è una ricerca coreografica e performativa dedicata alla relazione tra corpo e suono. Due figure sospese tra il desiderio di partire e quello di restare, esplorando l’intervallo in cui non è più possibile distinguere ciò che guida da ciò che viene guidato, ciò che muove da ciò che viene mosso. In scena, i due performer dialogano con un musicista e che crea dal vivo un paesaggio sonoro a partire dalle azioni fisiche sul palco. Il suono diventa così una presenza autonoma capace di influenzare, alterare o suggerire costantemente nuove possibilità di movimento.

Domenica 27 settembre al Teatro Visconti alle 18.30 si tiene “Camminare Pellegrinare” con: Filippo Arcelloni e Roberto Forti. In collaborazione con: RadioRaccontiamoci (Progetto Canzoni alla Radio).

Una conferenza-spettacolo di narrazione innovativa condotta da un attore e un DJ. Partendo dai materiali raccolti durante i cammini lungo la Via Francigena, Filippo Arcelloni racconta con ironia e dolcezza la metamorfosi del camminatore che si scopre pellegrino. Il viaggio attraverso il territorio e le storie si intreccia con i ricordi legati alla musica e alla storia della radio, guidati da Roberto Forti, trasformando l’esperienza del cammino in un percorso denso di emozioni e riflessioni condivise.

Il 3 e 4 ottobre al Trieste 34 va in scena l’Iliade: Testo e regia di Gaetano Aiello.

Iliade il sacrificio dell’amore è una piece teatrale, scritta diretta e interpretata da Gaetano Aiello. Tratta dall’immortale capolavoro di Omero, l’autore declina l’amore totalizzante che spinge le azioni dei personaggi (patriottico, familiare, amicale, etc) fino al sacrificio estremo. Azioni che spesso hanno le mani sporche di sangue di sembianza divina. Un inno alla vita, che affronta la morte e la devastazione. Dopo oltre venti repliche ed essere stato presentato al Fringe Catania Festival (anche in inglese) e al Roma Comic Off, approda a Piacenza al Teatro Trieste 34 per una doppia replica: 3 ottobre ore 21 e 4 ottobre ore 17.