Presentazione del libro “Il generale Dalla Chiesa, il terrorismo, la mafia”. Liotti: “Un approccio diverso, frutto di una grande ricerca storica” – AUDIO

La cultura della legalità, il libro “Il generale Dalla Chiesa, il terrorismo, la mafia”. La presentazione del volume è in programma a Piacenza martedì 7 febbraio alle ore 17, biblioteca Passerini-Landi. L’incontro prevede il dialogo tra l’autore del libro Vittorio Coco e la giornalista Elisabetta Paraboschi.

E’ una delle tre presentazioni di libri in programma in questo progetto – spiega Antonella Liotti della sezione di Libera di Piacenza- questa volta parleremo del Generale Dalla Chiesa. Lo faremo con un testo storico, con una ricerca dettagliata di materiali. Cercheremo di conoscere un po’ di più il Generale e da un punto di vista diverso. Il libro mi è stato consigliato dal figlio, Nando Dalla Chiesa, propio per l’approccio storico del testo.

Il generale Dalla Chiesa, il terrorismo, la mafia

Il 3 settembre 1982 a Palermo veniva ucciso dalla mafia il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Nella storia dell’Italia repubblicana, dalla Chiesa era l’uomo per gli incarichi difficili, fin da quando aveva scelto di andare volontario nella Sicilia di Salvatore Giuliano. Successivamente le istituzioni democratiche si affidarono a lui in alcuni dei momenti più drammatici. Chiamandolo a contrastare l’offensiva del terrorismo brigatista. Sia prima che dopo il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro. La sua ultima missione, conclusasi con l’attentato che lo colpì assieme alla moglie, fu quella di prefetto di Palermo, dove era stato inviato a fronteggiare un’escalation di violenza della mafia senza precedenti. La sua carriera lo portò a vivere una molteplicità di situazioni. Nel corso delle quali è stato dipinto come il più fedele dei servitori dello Stato, ma che, allo stesso tempo, lo hanno messo al centro di accuse e polemiche di varia natura. Finalmente la vita di uno degli uomini simbolo della nostra Repubblica viene ricostruita e raccontata da uno storico, grazie all’accesso a una documentazione vasta e inedita.