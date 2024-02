Il Gruppo Otologico a Parma inizia la propria attività presso il Poliambulatori Città di Collecchio, evento che segna il ritorno nel territorio del Prof. Mario Sanna, formatosi in questa città, ed ora Direttore sanitario e fondatore del centro piacentino, conosciuto a livello nazionale e internazionale.

Il Gruppo Otologico a Parma una collaborazione di grande prestigio

Questa collaborazione di grande prestigio è stata presentata meroledì 21 febbraio, in una conferenza nella Sala Paër del Centro Produzione Musicale “Toscanini” di viale Barilla in presenza dell’Amministratore Delegato e Direttore Sanitario del Poliambulatorio PacC rispettivamente Dott. Emanuele Tragni e Prof. Claudio Reverberi, il Prof. Mario Sanna e Dott. Vittorio Sanna.

Il Gruppo Otologico a Parma la conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa il Prof. Claudio Reverberi, Direttore sanitario del PacC, ha introdotto e presentato il Prof. Mario Sanna, chirurgo otorinolaringoiatra italiano specializzato in otologia, chirurgia laterale della base cranica e implantologia dell’udito.

Il Gruppo Otologico a Parma gli aneddoti della formazione del Dott. Sanna

Sono stati raccontati aneddoti, ricordi del periodo della formazione, i traguardi raggiunti nel corso della lunga l’intensa esperienza del Prof. Sanna, come il primo intervento di impianto cocleare effettuato nel 1979 a Parma segnando una rivoluzione in Italia dal forte impatto sociale.

Il Professor Mario Sanna

“Portare nel territorio parmense uno dei Centri di riferimento nel mondo per impianti cocleari, chirurgia dell’orecchio medio e della base cranica – afferma il Prof. Mario Sanna – che possa contare sull’utilizzo dei migliori dispositivi, soprattutto per la gestione di determinate patologie, anche molto rare, e su un’équipe di specialisti di alto livello rappresenta una grande opportunità per la popolazione di Parma che potrà disporre, presso il PacC di Collecchio, di un’assistenza altamente qualificata.

Al Gruppo Otologico crediamo nell’approccio multidisciplinare ed interdisciplinare per il trattamento dei nostri pazienti. Questo significa saper fare una sintesi di più discipline medico-chirurgiche per trovare la soluzione migliore e più adatta alle specifiche esigenze del paziente”.

Il Gruppo Otologico a Parma il sodalizio con la Fondazione Maria Sanna

Il sodalizio tra il Poliambulatorio Città di Collecchio e il Prof. Mario Sanna si esprime anche attraverso l’appoggio nei confronti della Fondazione Mario Sanna che,in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS), si impegna costantemente nel supportare la ricerca scientifica, il settore medico e la comunità del territorio attraverso azioni con finalità di solidarietà sociale (missioni, progetti, borse di studio, campagne di prevenzione e sensibilizzazione ed erogazioni di vario genere ad altri enti o associazioni benefiche).

La Fondazione Mario Sanna

“La Fondazione Mario Sanna – spiega il Dott. Vittorio Sanna, Consigliere della Fondazione – nasce nel 2015 come strumento a sostegno della ricerca in campo oto-neuro-chirurgico a medici ricercatori che per merito e condizione sociale ed economica (specialmente dei Paesi in via di sviluppo) non riescono ad accedere ai centri di eccellenza. La Fondazione infatti si è sviluppata a partire dal 2020 come ente che organizza attività di telemedicina e sessioni chirurgiche e di formazione, rivolte ai giovani medici, in aree depresse del pianeta (Africa e in futuro Est asiatico)”.