La “Voce del Velodromo” dopo Virtus Verona – Fiorenzuola 4-2: “Non funziona nulla. Per Araldi una montagna da scalare” VIDEO

15 Novembre 2026 Andrea Crosali Calcio, Calcio dilettanti, Sport
La "Voce del Velodromo"

L’editoriale in formato video a cura di Nicola Giancaterino, giornalista sportivo di Radio Sound, dopo la pesante sconfitta del Fiorenzuola, sempre più ultimo in classifica, a Verona contro la Virtus: “Per Araldi sarà una montagna da scalare”

Cap Service NovDic26

La partita

Nulla da fare per il Fiorenzuola: a Verona arriva l’ottava sconfitta stagionale. Araldi: “Impossibile vincere, commettendo certi errori” AUDIO

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