Nella giornata di sabato scorso, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di due cittadine albanesi di anni 45 e 39, che sono state immediatamente espulse ed accompagnate alla frontiera di Bergamo.

Nello specifico nella giornata di sabato, le due donne sono state denunciate per ricettazione dalla Polizia Locale di Monticelli d’Ongina a seguito di un controllo effettuato in quel territorio. Risultate irregolari sono state portate in Questura e, avendo con sé un regolare passaporto, è stata adottata la misura del trattenimento del documento per il successivo rimpatrio programmato nella giornata di oggi.

La 45enne risultava già condannata per rapina impropria, l’altra invece, agli atti d’ufficio, risultava già destinataria di un provvedimento di espulsione.

L’accompagnamento è stato effettuato nel pomeriggio odierno, da personale specializzato della Questura, con volo delle ore 18:00 dall’aeroporto di Orio al Serio (BG) destinazione Tirana.