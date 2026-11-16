Qualità della vita, Piacenza perde dodici posizioni nella classifica di ItaliaOggi: scende al 44esimo posto

Piacenza scende al 44 posto su 107 province nella classifica 2026 sulla qualità della vita elaborata da ItaliaOggi, perdendo 12 posizioni rispetto al 2025 e ottenendo un punteggio di 579 punti.
Il dato più significativo riguarda il confronto regionale: Piacenza è ultima in Emilia-Romagna, con un distacco di 329 punti da Bologna, terza in Italia, di 203 da Parma e di 64 da Ferrara, penultima in regione.
Parma raggiunge 782 punti, Reggio Emilia 748 e Modena 716. La media semplice dei tre territori è quindi pari a circa 749 punti, ossia 170 punti in più rispetto a Piacenza.
Il risultato evidenzia una distanza importante rispetto agli altri territori emiliano-romagnoli, ma la perdita di posizioni non significa necessariamente un peggioramento effettivo delle condizioni di vita. La classifica dipende infatti anche dai progressi delle altre province e dai criteri utilizzati per valutare gli indicatori.