Qualità della vita, Piacenza perde dodici posizioni nella classifica di ItaliaOggi: scende al 44esimo posto

16 Novembre 2026 Redazione FG Attualità

Piacenza scende al 44 posto su 107 province nella classifica 2026 sulla qualità della vita elaborata da ItaliaOggi, perdendo 12 posizioni rispetto al 2025 e ottenendo un punteggio di 579 punti.

Cap Service NovDic26

Il dato più significativo riguarda il confronto regionale: Piacenza è ultima in Emilia-Romagna, con un distacco di 329 punti da Bologna, terza in Italia, di 203 da Parma e di 64 da Ferrara, penultima in regione.

Parma raggiunge 782 punti, Reggio Emilia 748 e Modena 716. La media semplice dei tre territori è quindi pari a circa 749 punti, ossia 170 punti in più rispetto a Piacenza.

Il risultato evidenzia una distanza importante rispetto agli altri territori emiliano-romagnoli, ma la perdita di posizioni non significa necessariamente un peggioramento effettivo delle condizioni di vita. La classifica dipende infatti anche dai progressi delle altre province e dai criteri utilizzati per valutare gli indicatori.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover