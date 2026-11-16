Arresto cardiaco mentre passeggia in via Mazzini, 77enne salvato da un ispettore di polizia

Intervento provvidenziale della polizia nel pomeriggio di lunedì 16 novembre, in via Mazzini a Piacenza, dove un uomo di 77 anni è stato soccorso dopo essere stato colto da un grave malore in strada. Un ispettore della Polizia di Stato, in servizio alla sezione Volanti, ha praticato tempestivamente il massaggio cardiaco all’anziano, che ha mostrato segni di ripresa già prima dell’arrivo dell’automedica.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando un medico, dopo aver prestato le prime cure all’uomo, ha richiesto l’intervento dei soccorsi con una chiamata classificata in codice blu.

Sul posto è arrivata una pattuglia della sezione Volanti della Questura di Piacenza. Il capopattuglia, un ispettore della Polizia di Stato, si è immediatamente occupato del 77enne, residente in città, iniziando le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Il poliziotto ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo del personale sanitario, intervenendo in un momento particolarmente delicato per le condizioni dell’anziano.

Le manovre si sono rivelate efficaci: l’uomo ha infatti manifestato segni di ripresa già sul posto, prima di essere affidato alle cure dei sanitari.

All’arrivo dell’automedica, il 77enne è stato preso in carico dal personale del 118 e accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Determinante la rapidità dell’intervento dell’ispettore, che ha consentito di prestare assistenza immediata all’uomo in attesa dei soccorsi sanitari.