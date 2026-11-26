Il museo Kronos della Cattedrale di Piacenza nel mirino dei ladri. I malviventi sono entrati in azione durante la notte.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero raggiunto il museo scavalcando il cancello. Una volta all’interno della struttura, si sarebbero concentrati sui gioielli conservati nelle teche, impossessandosi dei preziosi prima di darsi alla fuga.

Sono in corso le verifiche per stabilire quali e quanti oggetti siano stati sottratti e quantificare l’entità del danno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica del furto e raccogliere elementi utili a risalire all’identità dei responsabili.

Restano da chiarire le modalità con cui i malviventi sono riusciti ad accedere ai locali espositivi e a sottrarre i preziosi custoditi nel museo della Cattedrale.