Il piacentino Andrea Capellini eletto Bureau Member italiano YES, la giovanile del PSE

In occasione del XVI Congresso degli YES (Young European Socialist, la giovanile del PSE, il Partito Socialista Europeo) a Barcellona, il piacentino Andrea Capellini è stato eletto Bureau Member italiano per la giovanile del Partito Democratico. Rappresenterà dunque i Giovani Democratici nazionali negli incontri multilaterali con le altre giovanili europee afferenti alla famiglia socialdemocratica. Riconoscimento che si va ad aggiungere al già avviato impegno europeo di Capellini, da un anno tra i 16 giovani eletti italiani in quota S&D (Socialisti e Democratici) al Comitato Europeo delle Regioni di Bruxelles, il parlamento europeo degli amministratori locali. Riconoscimento che si aggiunge al suo impegno tra i 16 giovani eletti italiani al Comitato Europeo delle Regioni di Bruexelles.

Andrea Capellini e il suo impegno europeo

“Ce la metterò tutta per incrementare il mio impegno europeo e la conseguente volontà nel rappresentare e difendere le istanze della nostra generazione e del nostro territorio piacentino- ha commentato Capellini- Sono onorato di aver avuto questa fiducia e ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e che sono stati al mio fianco”. “Sono convinto che questo riconoscimento possa incentivare l’impegno su alcune tematiche di cui mi sto già occupando al Comitato Europeo delle Regioni, alle quali tengo fortemente: la difesa del diritto allo studio e alla casa, il sostegno alle sfide ambientali, la difesa dei servizi pubblici essenziali a partire dalla Sanità pubblica e universalistica, l’ingresso dignitoso dei giovani nel mondo del lavoro, la lotta alle discriminazioni”.- afferma Capellini appena rientrato da Londra, dove ha partecipato al primo Bureau Meeting YES.

La risoluzione per cessare la vendita delle armi da parte dell’Italia

“In occasione del primo Bureau – prosegue Andrea Capellini – abbiamo adottato e votato numerose risoluzioni, ad esempio sulla necessità di un cessate il fuoco a Gaza, in merito a un’eredità universale per noi giovani, sulla lotta al bullismo e in favore della difesa dei servizi sanitari nazionali. Io ho portato in approvazione la risoluzione partita dai Gd Milano per cessare la vendita di armi da parte dell’Italia all’Egitto, una risoluzione importante per la difesa dei diritti umani, che sarà presentata in Parlamento nei prossimi mesi. Il 2024 sarà inoltre un anno cruciale che ci vedrà in prima linea per le europee al fianco del Partito Democratico, a partire dalla partecipazione e organizzazione del Congresso europeo del Pse che si svolgerà a Marzo a Roma e al quale parteciperò tra i delegati italiani insieme al vicepresidente Yes Alberto Bortolotti”.

Qualità dell’aria e difesa della sanità pubblica

In merito all’impegno al Comitato Europeo delle Regioni degli ultimi mesi, Capellini ha partecipato alle commissioni sulla qualità dell’aria e sulla difesa della sanità pubblica, contribuendo a stilare un documento con 12 proposte concrete per chiedere di attuare rapidamente la legislazione dell’UE sul Green Deal, approvato al congresso PSE di Malaga.

“Insieme ad alcuni colleghi tra i quali Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano, abbiamo cercato di evidenziare le evidenti problematiche che viviamo in Pianura Padana. Con pragmatismo, credo sia necessario aumentare gli sforzi per garantire il diritto di respirare aria sempre più pulita, per il nostro futuro e per il nostro presente”.

“Abbiamo poi ricordato quanto sia importante che la salute sia una priorità per l’Europa, anche per noi giovani. La politica deve rinsaldare un patto sociale al fine di evitare che la sanità diventi un privilegio per pochi”. Con la collega Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Andrea Capellini ha inoltre avuto modo di confrontarsi con la Segretaria Pd Elly Schlein: “Come membro del Coordinamento Anci Giovani ER, ho cercato di sottolineare il problema delle competenze e del personale insufficiente, specie nei piccoli Comuni, soprattutto in riferimento alla gestione del Pnrr”

Inserimento della Bortellina e Spisigona nel ricettario europeo

Tra i risultati ottenuti in questi ultimi mesi di lavoro nelle Istituzioni europee segnala “l’inserimento della Bortellina e Spisigona nel ricettario europeo delle ricette accessibili e sostenibili che uscirà nei prossimi mesi.

L’ingresso del Comune di Gragnano tra gli aderenti di “Cohesion Alliance”, la principale coalizione europea che riunisce quanti ritengono che la politica di coesione debba continuare ad essere uno dei pilastri sui cui poggia il futuro dell’Unione (tra gli aderenti anche il Comune di Firenze e la Regione Emilia-Romagna).

La tavola rotonda con i giornalisti piacentini in collaborazione con lo Europe Direct di Piacenza in vista delle europee. La visita dei reporter della Commissione Europea all’impianto di teleriscaldamento del Comune di Gragnano, selezionato come esempio di utilizzo dei fondi europei nei comuni dell’Emilia-Romagna”.

Infine, “il contributo dato alla dichiarazione congiunta riguardo il diritto alla casa che è stata assunta dai vertici del PSE”: “Oggi più di 80 milioni di persone, tra cui molti giovani, sono colpiti dalla mancanza di alloggi a prezzi accessibili anche in tante città italiane, l’emergenza abitativa rappresenta una sfida a lungo termine che necessita risposte immediate, specie per noi giovani e studenti”.