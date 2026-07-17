Il Piacenza rinforza il reparto offensivo con Andrea Capelli: esterno classe 1999

17 Luglio 2026 Carlofilippo Vardelli Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Piacenza Calcio

Il Piacenza continua a lavorare per programmare la prossima stagione. Nella mattinata di oggi, 17 luglio, il club ha definito l’acquisto di Andrea Capelli, esterno classe 1999 reduce dalla promozione in Serie C con la maglia della Folgore Caratese. Nel corso della sua carriera, Capelli ha vestito anche le maglie di Albinoleffe, Lumezzane, Pianese e Giana Erminio.

Il comunicato de club

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe ’99 Andrea Capelli. L’attaccante ha sottoscritto un contratto annuale.

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