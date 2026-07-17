Il Piacenza rinforza il reparto offensivo con Andrea Capelli: esterno classe 1999

Il Piacenza continua a lavorare per programmare la prossima stagione. Nella mattinata di oggi, 17 luglio, il club ha definito l’acquisto di Andrea Capelli, esterno classe 1999 reduce dalla promozione in Serie C con la maglia della Folgore Caratese. Nel corso della sua carriera, Capelli ha vestito anche le maglie di Albinoleffe, Lumezzane, Pianese e Giana Erminio.
Il comunicato de club
Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe ’99 Andrea Capelli. L’attaccante ha sottoscritto un contratto annuale.