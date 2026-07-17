Volley – Gas Sales Piacenza, debutto in campionato a Padova il 18 ottobre. Dante Boninfante: “Avremo un mese e mezzo parecchio impegnativo”

Gas Sales Piacenza inizierà il suo ottavo campionato consecutivo in SuperLega il 18 ottobre a Padova, avversaria Pallavolo Padova. Come la scorsa stagione i biancorossi inizieranno il proprio cammino in trasferta e ancora una volta in Veneto. E lo iniziano a Padova, dove hanno chiuso l’ultima Regular Season. E subito dopo il debutto in campionato ecco il derby emiliano: il 25 ottobre arriva al PalabancaSport Modena.

Un avvio di stagione certo non dei più agevoli per la formazione biancorossa visto che nelle prime sette giornate affronterà oltre a Padova e Cisterna (in trasferta) anche Trento e Civitanova sempre in trasferta e Modena oltre a Verona e Perugia al PalabancaSport. Chiusura del girone di andata in casa con Tinet Prata di Pordenone.

Dopo la trasferta a Padova la formazione biancorossa affronterà al PalabancaSport Modena e subito due trasferte consecutive, la prima a Cisterna e la seconda a Trento che coincide anche con il primo turno infrasettimanale della stagione. Quindi due gare casalinghe con Verona e Perugia per poi tornare a viaggiare alla volta di Civitanova e quindi, per l’ottava giornata, e secondo turno infrasettimanale, al PalabancaSport arriva Monza. Altre due trasferte consecutive a Cuneo (6 dicembre) e Milano per poi chiudere il girone di andata al PalabancaSport con Prata.

Dopo il giro di boa i biancorossi ospiteranno Trento il 26 dicembre per poi inaugurare il 2027 a Modena il 3 gennaio per la tredicesima giornata di campionato. E subito dopo saranno attesi da due partite di cartello: il 10 gennaio gara casalinga con Civitanova e il 13 gennaio, turno infrasettimanale, a Perugia. La chiusura della Regular season sarà a Verona il 22 febbraio.

Il calendario asimmetrico è stato svelato oggi al Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio alle porte di Bologna nel corso dell’evento organizzato dalla Lega Pallavolo e condotto da Maurizio Colantoni con cui si è chiusa la tre giorni di Volley Mercato. Presenti il Neopresidente della Lega Pallavolo Claudio Durigon, Senatore e Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, eletto in mattinata nel corso dell’Assemblea Straordinaria, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Righi, l’Amministratore Delegato Fabio Fistetto, il Vicepresidente della Fipav Massimo Sala e Maurizio Giglioli Vicedirettore Centrale di Credem che sarà Litle Sponsorship dei campionati per altre tre stagioni.

E tra la “scoperta” di una giornata e l’altra del calendario, premiazioni, ospiti, la chitarra di Silvia Boschiera, un vero e proprio show curato da Marco Caronna. Premiazioni che hanno visto protagonista anche Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la vittoria della CEV Volleyball Cup: a ritirare il premio il Direttore Generale Hristo Zlatanov.

Ha sottolineato Zlatanov

“Vincere è sempre bello, siamo in tanti a volerlo, ci siamo riusciti e ne siamo felici. La cosa più bella è però vedere crescere il gruppo, negli anni siamo cresciuti e questo trofeo rappresenta tutti noi. Lo staff tecnico è stato bravissimo a plasmare un gruppo molto giovane”.

“Abbiamo certamente un mese e mezzo a cavallo del girone d’andata e di ritorno sicuramente impegnativo anche perché inizierà anche la nostra avventura in Europa ma come dico sempre prima o poi bisogna giocare con tutte le squadre e il campionato italiano ci ha insegnato che partite facili non ce ne sono. L’importante sarà farsi trovare pronti, vedere tanti incontri con le big ravvicinati può far spaventare ma, ripeto, non ci sono partite facili. Cercheremo di fare più punti rispetto alla scorsa stagione con le grandi e soprattutto speriamo di avere maggiore fortuna in fatto di infortuni per poter affrontare ogni gara al meglio”.

La regular season si svilupperà in cinque mesi, fra il 18 ottobre 2026 e il 28 febbraio 2027 (data dell’ultima giornata). Cinque i turni infrasettimanali: mercoledì 4 novembre, mercoledì 2 dicembre, sabato 26 dicembre, mercoledì 13 gennaio e mercoledì 24 febbraio. La vincitrice della Regular Season accederà di diritto alla Champions League 2027 insieme alle due Finaliste Scudetto. E nel caso che la vincitrice della Regular Season sia anche una finalista scudetto la terza squadra che andrà in Champions League uscirà dalla Semifinali scudetto. In questa stagione non ci sarà la Finale 3°-4° Posto.

La Supercoppa Italiana 2025, che per la decima volta adotterà la formula della Final Four, si disputerà sabato 14 e domenica 15 novembre, partecipano Sir Susa Scai Perugia, Rana Verona, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino.

L’edizione della Coppa Italia coinvolgerà le prime otto classificate dopo l’undicesima giornata. I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo l’undicesimo turno di Regular Season, si giocheranno in gara unica in casa della miglior classificata mercoledì 30 dicembre 2026. La Final Four è in programma il 6 e 7 febbraio 2027.

Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della Regular Season, che si affronteranno nei quarti di finale (al meglio delle cinque partite) dal 3 al 28 marzo; semifinali (dal 4 aprile al 25 aprile) e finali (dal 28 aprile al 11 maggio) si giocheranno sempre al meglio delle cinque partite, con gara 1, gara 3 e gara 5 da giocare in casa della miglior classificata.

Ai Play Off 5° Posto parteciperanno le quattro squadre perdenti i Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, la novità della prossima stagione è rappresentata dai Play Out a cui parteciperanno le squadre classificate al termine della Regular Season tra il nono e dodicesimo posto che si affronteranno in un girone all’italiana con gare di andata e ritorno. Se la differenza punti in classifica tra la nona e la dodicesima è pari o inferiore a sette punti ai Play Out parteciperanno tutte e quattro le squadre, se la differenza punti è pari o superiore a otto punti i Play Out saranno disputati tra la decima, undicesima e dodicesima classificata al termine della Regular Season. La squadra ultima classificata del girone retrocede in A2.

Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà in Regular Season Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, alla sua ottava presenza consecutiva nella massima categoria. Le date potrebbero subire variazioni nel corso della stagione dettate dalla programmazione televisiva.

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