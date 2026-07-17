Ciclismo su Pista – I 22 Gp Internazionali di Fiorenzuola da lunedì al Velodromo “Attilio Pavesi”

Saranno 22 i Gran Premi Internazionali (più tre giovanili) che animeranno la 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche, in programma da lunedì 20 a sabato 25 luglio al Velodromo “Attilio Pavesi”. Sei giornate di gare con prove dedicate a uomini e donne Elite, Under 23 e categorie giovanili, che assegneranno preziosi punti Uci per i ranking internazionali. Ecco il programma completo dei Gran Premi, ciascuno abbinato al proprio title sponsor.
Lunedì 20 luglio
Corsa a Punti Uomini Under 23 – G.P. PAVINORD
Scratch Donne Under 23 – G.P. FERRI INTONACI E MALTE
Eliminazione Uomini Under 23 – G.P. BUSSANDRI
Americana Donne Under 23 – G.P. SIDERPIGHI
Keirin Donne – G.P. ALU TECNO
Keirin Uomini – G.P. CAFFÈ RAMENZONI
Martedì 21 luglio
Omnium Donne Esordienti (13-14 anni) – G.P. ECO CONSUL
Omnium Allieve (15-16 anni) – G.P. ORVI CATTADORI
Corsa a Punti Donne Under 23 – G.P. INOX 80
Scratch Uomini Under 23 – G.P. GM TERMOSANITARI
Eliminazione Donne Under 23 – G.P. IL RINTOCCO
Americana Uomini Under 23 – G.P. SIDERPIGHI
Velocità Donne – G.P. INSIDE CENTRUFFICIO
Velocità Uomini – G.P. PLURIMEC
Mercoledì 22 luglio
Omnium Donne Elite – G.P. ASSIPRIME
Omnium Uomini Elite – G.P. ACEF
Giovedì 23 luglio
Scratch Donne Elite – G.P. PADANA IMPIANTI
Corsa a Punti Uomini Elite – G.P. TAL
Eliminazione Donne Elite – G.P. BFT – Memorial Alberto Burzoni
Venerdì 24 luglio
Scratch Uomini Elite – G.P. ARDUINI
Americana Donne Elite – G.P. SIDERPIGHI
Eliminazione Uomini Elite – G.P. AURA – MANGHI GROUP
Sabato 25 luglio
Giovanissimi – Memorial Benvenuto Corradi “Pacio”
Corsa a Punti Donne Elite – G.P. ROSSETTI MARKET
Americana Uomini Elite – G.P. SIDERPIGHI
Info e programma completo sul sito www.fiorenzuolatrack.eu. L’ingresso al velodromo è sempre gratuito