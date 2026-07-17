Ciclismo su Pista – I 22 Gp Internazionali di Fiorenzuola da lunedì al Velodromo “Attilio Pavesi”

Saranno 22 i Gran Premi Internazionali (più tre giovanili) che animeranno la 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche, in programma da lunedì 20 a sabato 25 luglio al Velodromo “Attilio Pavesi”. Sei giornate di gare con prove dedicate a uomini e donne Elite, Under 23 e categorie giovanili, che assegneranno preziosi punti Uci per i ranking internazionali. Ecco il programma completo dei Gran Premi, ciascuno abbinato al proprio title sponsor.

Lunedì 20 luglio

Corsa a Punti Uomini Under 23 – G.P. PAVINORD

Scratch Donne Under 23 – G.P. FERRI INTONACI E MALTE

Eliminazione Uomini Under 23 – G.P. BUSSANDRI

Americana Donne Under 23 – G.P. SIDERPIGHI

Keirin Donne – G.P. ALU TECNO

Keirin Uomini – G.P. CAFFÈ RAMENZONI

Martedì 21 luglio

Omnium Donne Esordienti (13-14 anni) – G.P. ECO CONSUL

Omnium Allieve (15-16 anni) – G.P. ORVI CATTADORI

Corsa a Punti Donne Under 23 – G.P. INOX 80

Scratch Uomini Under 23 – G.P. GM TERMOSANITARI

Eliminazione Donne Under 23 – G.P. IL RINTOCCO

Americana Uomini Under 23 – G.P. SIDERPIGHI

Velocità Donne – G.P. INSIDE CENTRUFFICIO

Velocità Uomini – G.P. PLURIMEC

Mercoledì 22 luglio

Omnium Donne Elite – G.P. ASSIPRIME

Omnium Uomini Elite – G.P. ACEF

Giovedì 23 luglio

Scratch Donne Elite – G.P. PADANA IMPIANTI

Corsa a Punti Uomini Elite – G.P. TAL

Eliminazione Donne Elite – G.P. BFT – Memorial Alberto Burzoni

Venerdì 24 luglio

Scratch Uomini Elite – G.P. ARDUINI

Americana Donne Elite – G.P. SIDERPIGHI

Eliminazione Uomini Elite – G.P. AURA – MANGHI GROUP

Sabato 25 luglio

Giovanissimi – Memorial Benvenuto Corradi “Pacio”

Corsa a Punti Donne Elite – G.P. ROSSETTI MARKET

Americana Uomini Elite – G.P. SIDERPIGHI

Info e programma completo sul sito www.fiorenzuolatrack.eu. L’ingresso al velodromo è sempre gratuito

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