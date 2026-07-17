Sabato 18 luglio Alta Val Tidone festeggia il patrono San Colombano

Giornata di festa domani, sabato 18 luglio, in Alta Val Tidone che celebra San Colombano, patrono del comune dal momento della sua fondazione nel 2018 e simbolo di quell’unità nelle radici cristiane e nel senso di appartenenza diffuso dal VII Secolo dai monaci di San Colombano. A determinare la data del 18 luglio è stata la traslazione delle spoglie mortali del Santo da Bobbio a Pavia e il ritorno delle stesse, nel 929, con il passaggio in Val Tidone del corteo dei monaci.

Luogo della cerimonia religiosa sarà la Chiesa di Santa Maria Assunta a Trevozzo con la Messa Solenne officiata da Mons. Angelo Bazzarri, alle ore 11.00. Nel corso della celebrazione liturgica si terranno due momenti simbolici di alto valore, la Benedizione delle tavole in legno donate al Comitato Storico Culturale Val Tidone nel decennale dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco e l’accensione della lampada con l’olio votivo da parte del Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini.

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