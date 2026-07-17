Lesioni e violenze, 27enne straniero rintracciato dalla polizia e subito espulso

Nella giornata del 16 luglio u.s., l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino straniero di anni 27, rintracciato da personale della Squadra Volante durante il regolare servizio di controllo del territorio, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Milano per il successivo trasferimento nel Paese di origine.
Nello specifico, il cittadino straniero, aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, con diverse espulsioni e precedenti per lesioni, violenza a P.U., false dichiarazioni sull’identità.