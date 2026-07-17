Serie B – Amedeo Tiberti è un nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees!

I Fiorenzuola Bees sono lieti di annunciare l’ingaggio di Amedeo Tiberti, che vestirà la maglia gialloblù nella stagione sportiva 2026/2027, in occasione del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Ala italiana classe 2000, Tiberti è alto 196 centimetri e pesa 94 chilogrammi. Nel corso della stagione 2025/2026, disputata con il Consorzio Leonardo Dany Quarrata, ha fatto registrare in regular season medie di 10,6 punti, 6,6 rimbalzi e 3,8 assist a partita, confermandosi un giocatore completo e capace di contribuire in diverse aree del gioco.

Nel suo percorso ha maturato esperienza in Serie B indossando, tra le altre, le maglie di Montecatini, Faenza, Piadena, Langhe Roero e Viola Reggio Calabria.

Giocatore versatile, fisico e dotato di buona capacità di lettura, Tiberti metterà a disposizione dello staff tecnico energia, presenza a rimbalzo e qualità nella costruzione offensiva, rappresentando un innesto importante per il nuovo roster dei Bees.

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