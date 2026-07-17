Un altro colpo per il Fiorenzuola: preso Umberto Agnelli, difensore classe 2000

U.S. Fiorenzuola 1922 è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Umberto Agnelli.
Difensore classe 2000, Agnelli è un braccetto difensivo che abbina struttura fisica, affidabilità e capacità di interpretare al meglio la fase difensiva.
Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze nei campionati nazionali, vestendo, tra le altre, le maglie di Lentigione, Ravenna e Varese. Con il Ravenna FC ha conquistato la promozione in Lega Pro, contribuendo al successo della squadra con continuità e solidità nel reparto arretrato.
Il nuovo difensore rossonero si unirà nei prossimi giorni al gruppo a disposizione dello staff tecnico per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione.