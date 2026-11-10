Quando lo sport varca la soglia del carcere, il progetto “Territori per il reinserimento” alle Novate

Calcio, rugby e danza: proseguono, presso la Casa Circondariale delle Novate, le attività sportive realizzate da Spes Borgotrebbia, Rugby Lyons e associazione Dibsi Folk nell’ambito dell’iniziativa “Territori per il reinserimento”, promossa dal Comune di Piacenza in coprogettazione con CSV Emilia, con il sostegno di Cassa delle Ammende e Regione Emilia-Romagna.

Nella sezione maschile, il lunedì pomeriggio è dedicato al rugby, mentre il calcio viene proposto il martedì e il giovedì pomeriggio a due gruppi distinti, composti da circa 25 partecipanti ciascuno. Nella sezione femminile, ogni giovedì, dalla primavera di quest’anno Daniela Possenti di Dibsi Folk conduce un corso di danza.

Dal progetto “Sport e Carcere” a “Territori per il reinserimento”

La collaborazione di Spes Borgotrebbia e Rugby Lyons con la Casa Circondariale di Piacenza è iniziata, invece, già nei primi mesi del 2024 grazie al progetto “Sport e Carcere”, sostenuto da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport, al quale CSV Emilia ha partecipato con un ruolo di supporto.

Dopo la conclusione di questo percorso, nel novembre 2025, le attività sono proseguite nell’ambito di “Territori per il reinserimento”, garantendo continuità agli interventi e consolidando la collaborazione tra l’istituto penitenziario e le realtà sportive del territorio.

L’assessora Nicoletta Corvi: “Lo sport è un veicolo capace di abbattere le barriere”

“Il dialogo tra Casa Circondariale e collettività, in un’ottica di inclusione e integrazione – sottolinea l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi – è un obiettivo imprescindibile e fondamentale, perché definisce la volontà e l’impegno a costruire attorno e con le persone detenute un cammino che guarda al reinserimento sociale e alla possibilità concreta per la persona di ripartire con un diverso e costruttivo progetto di vita e di relazione con gli altri. Lo sport, in questo senso, è un veicolo capace di abbattere le barriere, favorendo il senso di appartenenza a una comunità e il rispetto di regole condivise. Ringrazio, per l’impegno e la dedizione con cui garantiscono il loro accompagnamento al progetto, tutti i soggetti aderenti, accanto alla Direzione del carcere per la fondamentale collaborazione”.

La voce dei coach

Daniela Possenti e il corso di danza nella sezione femminile

“L’esperienza con le donne del reparto di Alta Sicurezza – spiega Daniela Possenti – si sta rivelando estremamente intensa e coinvolgente. Non immaginavo di vivere un percorso così profondo e significativo. Sto incontrando un gruppo di donne determinate e orgogliose, con dinamiche interne che richiedono tempo e attenzione per essere comprese, ma anche con una forte autonomia di pensiero e di comportamento. Nel corso delle attività stanno emergendo riflessioni, idee e progettualità orientate al futuro. Vederle lavorare su possibili percorsi da intraprendere una volta conclusa questa fase del loro cammino è per me motivo di grande soddisfazione. Si tratta di un’esperienza ancora in corso, ma già oggi posso dire che mi sta lasciando molto, sia dal punto di vista umano sia da quello professionale. È un percorso forte, che continua a sorprendermi e a farmi riflettere a ogni incontro”.

Spes Borgotrebbia, il calcio come opportunità educativa

I tecnici della Spes Borgotrebbia Carmine Marcello Sassi, Alessandro Razzini e Marco Gianelli rimarcano come il loro compito “non si limiti al solo aspetto tecnico-sportivo, ma vuole rappresentare anche un’importante opportunità educativa, capace di offrire momenti di svago sano, aggregazione e crescita personale, valorizzando il grande potere educativo e sociale dello sport. I ragazzi che partecipano all’attività calcistica si dimostrano collaborativi e attenti, vivendo questa opportunità in maniera costruttiva ed esprimendo apprezzamento e riconoscenza per il lavoro che svolgiamo. La nostra società, da sempre sensibile alla collaborazione con le istituzioni, mette ormai da alcuni anni a disposizione i propri tecnici per lo svolgimento di attività sportive all’interno della struttura carceraria: ci auguriamo che il percorso intrapreso possa rappresentare un volano per lo sviluppo di ulteriori iniziative e auspichiamo, in particolare, di poter organizzare anche nel corso di questa stagione un torneo triangolare, come già avvenuto l’anno scorso, coinvolgendo atleti provenienti da altre società calcistiche. Siamo convinti – concludono – che lo sport, attraverso i suoi principi di rispetto, disciplina e solidarietà, possa contribuire concretamente a creare opportunità di crescita e a rafforzare il valore sociale del percorso educativo”.

Rugby Lyons, 25 giocatori e una lista d’attesa tra i detenuti

Matteo Gaetano e Joshua Dallavalle, coach di rugby, rinnovano il ringraziamento ai Lyons e alla Direzione del carcere “per la fiducia e il fondamentale supporto, senza cui questo progetto non avrebbe mai preso vita”, raccontando che “l’inizio non è stato dei più semplici: i partecipanti erano meno di dieci e nessuno di loro conosceva le regole di questo sport. Con il passare delle settimane, però, l’entusiasmo ha contagiato il resto della struttura e i numeri sono cresciuti rapidamente fino a raggiungere la capienza massima di 25 giocatori, creando un’inedita lista d’attesa tra i detenuti che desiderano unirsi alla squadra. Un episodio in particolare – spiegano – ci ha fatto capire il vero impatto del nostro lavoro. Un detenuto, che aveva appena ricevuto la notizia della sua imminente scarcerazione, ha insistito con gli agenti per poter partecipare al suo ultimo allenamento prima di varcare i cancelli e tornare definitivamente libero. Questo momento, unito al clima di spensieratezza e rispetto reciproco che si respira in campo, ci ha confermato che stiamo costruendo qualcosa di veramente importante”.