Infortunio in carrozzeria: cade da una piattaforma, grave un 40enne

Grave infortunio sul lavoro in una carrozzeria del quartiere Capitolo, a Piacenza. Un operaio di 40 anni è precipitato da una piattaforma mentre stava lavorando a un mezzo, compiendo un volo di circa tre metri.

L’incidente si è verificato ieri, 9 novembre. Secondo una prima ricostruzione, il 40enne era impegnato in un intervento su un mezzo collocato su una piattaforma quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Un volo di circa tre metri, terminato con un violento impatto al suolo. L’operaio ha riportato un trauma alla testa che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono gravi.

Nella carrozzeria sono intervenuti anche gli agenti della polizia e i tecnici dell’Ausl, incaricati degli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.