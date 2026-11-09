Urtata da un furgone mentre attraversa la strada in via Poggi, grave una donna di 82 anni

9 Novembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Grave incidente nella mattinata di oggi in via Poggi: una donna di 82 anni è stata urtata da un furgone mentre stava attraversando la strada. L’impatto ha provocato una rovinosa caduta sull’asfalto. Le condizioni della donna sono molto gravi.

Cap Service NovDic26

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava attraversando la carreggiata quando è sopraggiunto un furgone che l’avrebbe colpita con uno degli specchietti retrovisori.

Un urto che, pur non essendo stato particolarmente violento, è stato sufficiente a provocarne la caduta a terra. La donna potrebbe aver battuto la testa sull’asfalto, riportando conseguenze molto serie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’anziana, le cui condizioni sono apparse fin da subito gravi.

Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della polizia locale.

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