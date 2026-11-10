Patto per il lavoro, il clima e l’economia sociale: lunedì 16 novembre il Pd incontra Vincenzo Colla

Patto per il lavoro, il clima e l’economia sociale: lunedì 16 novembre a Piacenza incontro pubblico con il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla

L’iniziativa promossa dal Partito Democratico per approfondire le opportunità del nuovo Patto regionale per il territorio piacentino. Interverranno anche Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia-Romagna, e Ivo Bussacchini, segretario generale della CGIL di Piacenza.

Il Partito Democratico provinciale e cittadino di Piacenza promuove per lunedì 16 novembre, alle ore 21, presso l’ex chiesetta della Cooperativa Il Germoglio, in via Pietro Bubba 25 a Piacenza, un incontro pubblico dal titolo “Patto per il lavoro, il clima e l’economia sociale. Quali opportunità per Piacenza?”, che vedrà la partecipazione di Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.

All’iniziativa interverranno anche Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia-Romagna, e Ivo Bussacchini, segretario generale della CGIL di Piacenza, per un confronto sulle prospettive di sviluppo economico, occupazionale e sociale del territorio.

Al centro della serata il nuovo Patto per il Lavoro, il Clima e l’Economia sociale, sottoscritto ufficialmente lo scorso 8 settembre dalla Regione Emilia-Romagna insieme alle rappresentanze istituzionali, economiche e sociali, al mondo della scuola, delle università, delle professioni e del Terzo Settore.

Il nuovo accordo rinnova il percorso di collaborazione avviato nel 2015 e rafforzato nel 2020, aggiornandone gli obiettivi alle trasformazioni economiche, ambientali e sociali in corso. Accanto alle priorità del lavoro di qualità, della crescita sostenibile e della transizione ecologica e digitale, il Patto introduce un terzo pilastro dedicato all’economia sociale, valorizzando il ruolo della cooperazione, delle imprese sociali e del Terzo Settore.

Tra gli obiettivi figurano il sostegno alla competitività e all’innovazione del sistema produttivo, la tutela dell’occupazione e dei salari, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, la sicurezza del territorio, la difesa dei servizi pubblici e la promozione di uno sviluppo capace di coniugare crescita economica, sostenibilità ambientale e coesione sociale.

L’appuntamento sarà quindi un’occasione per approfondire, insieme al vicepresidente Colla e ai rappresentanti del mondo cooperativo e sindacale, e ai consiglieri regionali piacentini, quali opportunità e prospettive il nuovo Patto possa offrire alla provincia di Piacenza, con particolare attenzione al tessuto produttivo locale, alla qualità del lavoro, alle trasformazioni industriali e al ruolo dell’economia sociale nello sviluppo del territorio.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.