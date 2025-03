Ammodernamento Statale 45, il Comitato: “I fondi del progetto non ci sono, la strada sarà strozzata dai cantieri” – AUDIO

Ammodernamento Statale 45, il Comitato: “I fondi del progetto non ci sono, la strada sarà strozzata dai cantieri”. A dirlo è il Comitato che con Legambiente e Italia Nostra, ha organizzato una serata sul tema in programma mercoledì 12 marzo alle 21 alla Limonaia di Palazzo Ghizzoni.

Annamaria Losi Presidente del Comitato Residenti e Utenti della Statale 45

Con l’approvazione del progetto definitivo, e la gara per l’aggiudicazione dei lavori, si apre l’ultma opportunità per avere un progetto in sintonia con le esigenze del territorio, dell’ambiente e nell’interesse dei residenti. Il nostro titolo “Si può fare” è una sorta di appello per essere ascoltati da Anas. I fondi per realizzare il vetusto progetto, circa 200 milioni di euro, non ci sono. Infatti ne sono stati stanziati 60 che sarebbero sufficienti ad affrontare il progetto del 2017, un’opera molto più concreta.

Secondo il comitato il progetto definitivo dovrà tenere conto sia delle modifiche dettate dalle prescrizioni uscite dall’approvazione dall’opera definitiva, che delle richieste degli enti locali. Via quindi alla rotonda della Bellaria, alla modifica della rotonda di Cisiano e al nuovo accesso a Dolgo. In più il progetto esecutivo, per i cittadini, dovrebbe tener conto delle innumerevoli richieste avanzate specialmente dai comuni in materia di accessi alla statale.



Il progetto del 2020 – prosegue Annamaria Losi – è un evoluzione di quello del 2017, quindi anziché un ammodernamento è stato fatto un progetto di una nuova infrastruttura che si appoggerà su quella esistente.



Ci saranno problemi con i cantieri?



In Alta Valle i cittadini con cui ho parlato mi hanno dimostrato la loro preoccupazione. Avremo una strada strozzata da lavori che non permetteranno ai turisti e ai pendolari a muoversi. Spero possano potenziare l’ospedale di Bobbio, perché per le urgenze sarà difficile spostarsi.



AMMODERNAMENTO STATALE 45: SI PUÒ FARE



Per illustrare come sia possibile avere un progetto esecutivo in sintonia con il territorio e l’ambiente, che tuteli residenti e utenti è in programma un incontro, mercoledì dalle ore 21, Presso la Limonaia di Palazzo Ghizzoni in vicolo Serafini 12 (ingresso via Gregorio X n.9) a Piacenza. Durante la serata, verranno indicati contenuti per il progetto esecutivo, partendo dalla progettazione che la stessa ANAS aveva prodotto nel 2017, che aveva raccolto il consenso non solo delle amministrazioni, ma anche dei residenti.