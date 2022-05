“Nazi”, imbrattata dai no vax la sede Cgil di Monticelli. Patrizia Barbieri: “Atto intollerabile”

Imbrattata la sede della Cgil di Monticelli. Sulla vetrata della sede sono comparse scritte riconducibili al movimento No Vax. Compare infatti un simbolo noto, impiegato da una delle single più intransigenti. Il simbolo accompagna la scritta “Nazi”. Un gesto che sta sollevando più di una polemica considerata anche la giornata di oggi, Primo Maggio.

“Nella storia Italiana la CGIL è da sempre baluardo di democrazia e diritti del lavoratori, anche per chi si illude ancora che il nazifascismo li sappia difendere entrambi meglio. Esprimiamo la nostra solidarietà alla Camera del Lavoro di Monticelli d’ Ongina”, scrivono i membri del gruppo consiliare di Centrosinistra.

Sede Cgil di Monticelli imbrattata, la condanna di Patrizia Barbieri

Il Sindaco e Presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, esprime “anche a nome delle Istituzioni, la più ferma condanna per l’incivile gesto di cui è stata vittima la Cgil, a cui è stata imbrattata la sede di Monticelli”. “Al segretario Zilocchi e al sindacato tutto – aggiunge – esprimo la solidarietà a fronte di un atto intollerabile, in un giorno che dedichiamo alla dignità e al valore del lavoro, e quest’anno in particolare all’impegno per la pace, come giustamente si è scelto di sottolineare nello slogan delle celebrazioni di oggi”.