In consiglio comunale l’aumento Irpef. Perini: “Maggiore qualità dei servizi”, Trespidi: “Soldi che il Comune non riuscirà a spendere” – AUDIO

In consiglio comunale si discute dell’aumento dell’Irpef deciso dalla giunta guidata da Katia Tarasconi. Gli animi si fanno caldi fin da subito con i rappresentanti di Fratelli d’Italia (Nicola Domeneghetti, Sara Soresi e Gloria Zanardi) che si presentano indossando una t-shirt raffigurante Pinocchio. Nel mostrarla, Domeneghetti ha proposto una questione pregiudiziale che ovviamente ha suonato come una sorta di provocazione:

“Proponiamo una pregiudiziale perché non ha senso discutere oggi dell’aumento dell’Irpef alla luce di quanto emerso in merito all’avanzo di bilancio 2022 che si attesterebbe oltre gli 11 milioni e mezzo di euro. E’ immotivato mettere le mani nelle tasche dei piacentini”.

La pregiudiziale è stata respinta con 19 voti contrari e 9 favorevoli.

A quel punto ha preso la parola l’assessore al Bilancio, Marco Perini: “Si è deciso di procedere a un riequilibrio delle entrate in ragione delle spese correnti strutturali al fine di garantire una maggiore qualità dei servizi al cittadino. Abbiamo voluto tenere conto delle fasce più deboli, quindi quelle con redditi più bassi alzando la fascia di esenzione da 11mila a 15mila euro”.

Alternativa per Piacenza

Le opposizioni non sono però d’accordo. “Ora dovrete dimostrare che la città la cambiate sul serio, ci dovete convincere che le vostre valutazioni sono serie e gli obiettivi chiari”, commenta Stefano Cugini che chiede poi trasparenza in merito a questa operazione. “Evitiamo che questi 4,3 milioni spariscano nel mare magnum delle voci di bilancio, a noi sarebbe piaciuto vedere come queste risorse verranno spese: parlare di personale e contrasto all’evasione è un po’ vago come concetto”.

Il consigliere Massimo Trespidi (Patrizia Barbieri sindaco Massimo Trespidi) ha sottoposto all’assemblea una questione tecnica, anzi un problema tecnico, presentando la macchina comunale come una sorta di auto ingolfata che non è in grado di effettuare concretamente e nella pratica le spese: “L’avanzo di bilancio è da imputare alla incapacità di spendere di questo ente. La macchina comunale non è efficiente e non riesce a spendere i soldi che vengono messi a bilancio. Gli uffici hanno le risorse ma non le sanno impiegare. Se non risolviamo questo problema, chiederemo ai cittadini ulteriori soldi che tanto non riusciremo a spendere”.