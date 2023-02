Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad vince la “maratona” contro la Fos Wimore Cvr (2-3)

Una vittoria di grande cuore, su un campo difficile e in condizioni di emergenza. E’ una Rossetti Market Conad dalle mille vite quella che dopo oltre due ore e mezza di partita ha potuto festeggiare a Rivalta (Reggio Emilia) con il tie break a domicilio della Fos Wimore Cvr, già superata all’andata in B2 femminile (girone F).

La squadra allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi ha saputo sopperire alle assenze importanti della schiacciatrice Serena Tosi e della centrale Julia Stanev, fermate da problemi fisici. A trascinare le gialloblù soprattutto la schiacciatrice Asja Scalera: il recente volto nuovo di Alseno, tornata disponibile da un infortunio, ha stretto i denti e ha dato tutto, chiudendo con 20 punti. Brava anche la centrale Rossella Maruzzi, chiamata al difficile compito di sostituire Julia Stanev e capace di ripagare la fiducia con una bella prova. Nell’economia dell’incontro, incide anche il fatturato delle altre laterali Chiara Sesenna (18 punti, mattatrice soprattutto del terzo set ma positiva anche nella prima parte del match) e Sofia Dall’Orso (14), ma tutte hanno saputo dare il proprio contributo, anche entrando dalla panchina.

In una partita dove le due squadre hanno faticato a esprimere appieno il proprio gioco, è stato un alternarsi di emozioni. La Rossetti Market Conad ha avuto il merito di portarsi avanti 2-0, piazzando accelerate decisive nei finali dei parziali. Sotto 9-5 e avanti 20-22 nel terzo set, Alseno non è riuscita a piazzare il colpo del ko, permettendo alla Fos Wimore Cvr di riaprire i giochi (23-25). Le reggiane hanno preso coraggio e si sono sciolte nel quarto set, volando sul 13-6. Qui la Rossetti Market Conad ha avuto il merito di non mollare, provando a vendere cara la pelle (20-20) senza tuttavia riuscire a evitare il tie break. Nel set corto, piacentine sotto 3-1, poi sul +2 al cambio campo (6-8) salvo poi garantirsi quattro mach point, chiudendo al terzo tentativo con Dall’Orso (12-15).

FOS WIMORE CVR-ROSSETTI MARKET CONAD 2-3

(22-25, 20-25, 25-23, 25-23, 12-15)

FOS WIMORE CVR: Faieta 7, Cioni (L), Barbero 28, Zanin (L), Bestetti 13, Magnani, Bigi 2, Canale 2, Agostini, Macchetta 20, Caramaschi, Lombardini 4. N.e.: Zanoni, Farioli. All.: Melioli

ROSSETTI MARKET CONAD: Musiari (L), Sesenna 18, Toffanin, Marchetti 2, Scalera 20, Pieroni 2, Maruzzi 4, Stellati 7, Chini 2, Dall’Orso 14. N.e.: Tosi, Stanev, Gandolfi (L). All.: Bonini

Classifica

Fumara MioVolley 50, Cai Volley Stadium 40, San Giorgio 35, Arbor Interclays 32, Galaxy Inzani 29, Giusto Spirito Rubiera, Volley Davis 2C 27, Rossetti Market Conad 25, Fos Wimore Cvr 23, Moma Anderlini Modena 20, Inox Rivalta, Polriva 15, Calanca Persiceto 12, Vtb Aredici Bologna 7.