In fiamme la saracinesca del centro medico Rocca, ipotesi incendio doloso: indagini in corso

8 Novembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
In fiamme la saracinesca del centro medico Rocca, ipotesi incendio doloso: indagini in corso

Incendio doloso nella notte al Centro Medico Rocca, nel quartiere Besurica a Piacenza. Ignoti avrebbero appiccato il fuoco davanti all’ingresso della struttura sanitaria, utilizzando uno straccio probabilmente imbevuto di liquido infiammabile. A dare l’allarme, intorno alle 3, sono stati alcuni passanti che hanno notato le fiamme avvolgere la saracinesca e sono intervenuti per spegnerle. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, che ha avviato le indagini.

Cap Service NovDic26

I fatti

L’episodio si è verificato nel cuore della notte. Alcune persone si sono accorte delle fiamme che stavano interessando la saracinesca dell’ingresso.

I passanti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a spegnere il fuoco e allertando contemporaneamente i soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno effettuato le verifiche necessarie per mettere in sicurezza l’area, e gli agenti della polizia, impegnati nei primi accertamenti.

A far propendere per l’origine dolosa dell’incendio è il ritrovamento di uno straccio davanti all’ingresso della struttura. Il tessuto sarebbe stato imbevuto di una sostanza infiammabile e utilizzato per innescare il rogo contro la saracinesca.

Un elemento sul quale si stanno concentrando le indagini, avviate per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.

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