Incendio a Castel San Giovanni, Stragliati (Lega): “Servono incentivi ai privati per rimuovere l’amianto, ma la Regione è sorda”

“La Regione continua ad essere sorda alle richieste di prevedere incentivi per i privati che vogliono rimuovere l’amianto dai tetti delle loro abitazioni mentre, ad ogni incendio, continuiamo a respirare veleni a causa della tossicità dell’eternit”.

Lo ha detto la consigliera regionale della Lega, Valentina Stragliati, all’indomani del vasto incendio che a Campo d’Oro di Castelsangiovanni, nel piacentino, ha distrutto il tetto in eternit di un fienile.

“A distanza di quasi 24 ore dall’incendio – denuncia Stragliati – l’aria in tutta la zona circostante è ancora irrespirabile mentre il Comune ha invitato i cittadini a restare in casa e a non passare nelle vicinanze fino a quando i fumi non saranno dispersi e, comunque, fino a una nuova comunicazione. Ogni volta – protesta Stragliati – è la stessa storia nonostante i numerosi atti ufficiali e le richieste che, come Lega, abbiamo presentato a più riprese in Regione per chiedere azioni mirate e aiuti anche nei confronti dei privati che vogliono mettersi alle spalle il rischio amianto. La Regione – ha aggiunto l’esponente del Carroccio – ha giustamente previsto azioni per rimuovere l’amianto sui tetti delle scuole e delle imprese, ma l’amianto che ancora persiste sui tetti delle abitazioni dei privati non è meno pericoloso. E se anche esistono agevolazioni nazionali per chi decide di rimuoverlo, la Regione dovrebbe fare la propria parte per favorire i tanti privati che, con propri investimenti, vogliono eliminare questo rischio dai tetti delle proprie abitazioni, facendo un investimento a tutela della salute della comunità” ha concluso Stragliati.