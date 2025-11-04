Incendio in un’abitazione di Alseno, la proprietaria riesce a fuggire in tempo restando intossicata

Momenti di paura nel pomeriggio del 3 novembre ad Alseno, dove un incendio divampato da una stufa a bioetanolo ha coinvolto un’abitazione privata. All’interno si trovava una donna di 67 anni che, nonostante l’intensa quantità di fumo, è riuscita a mettersi in salvo uscendo autonomamente dall’edificio.

La donna, rimasta intossicata dal fumo, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasferita alla camera iperbarica di Fidenza per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri, all’ambulanza della Pubblica Assistenza Valdarda e all’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, l’incendio è stato circoscritto e non si registrano ulteriori feriti.

