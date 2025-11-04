I reati calano del 5,4 per cento in un anno, Piacenza provincia più sicura in regione secondo il Sole 24 Ore

4 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Secondo l’ultima graduatoria elaborata dal Sole 24 Ore sulla base dei dati del Ministero dell’Interno, i reati in Italia continuano a registrare un incremento. La tendenza, tuttavia, non riguarda Piacenza, dove le denunce risultano in diminuzione. In Emilia-Romagna, Piacenza è la provincia più sicura secondo la classifica.

Nel 2024, nella provincia piacentina sono stati registrati 9.916 reati denunciati, pari a una riduzione del 5,47% rispetto ai 10.490 dell’anno precedente. Parlando di criminalità, dunque, Piacenza scende in classifica perdendo (o meglio guadagnando) tredici posizioni nella classifica, posizionandosi al 41º posto.

Per quanto riguarda il rapporto tra denunce e popolazione residente, Piacenza segna nel 2024 il suo dato migliore dall’epoca del lockdown, con 3.458 denunce ogni 100mila abitanti.

A livello nazionale, Milano mantiene la maglia nera per numero di reati in rapporto alla popolazione, seguita da Firenze e Roma. Appena fuori dal podio si collocano due province emiliano-romagnole: Bologna e Rimini.

