Castel San Giovanni, inseguimento nella notte : denunciato un uomo, sequestrata un’auto e droga. Tarda serata movimentata quella del 24 aprile a Castel San Giovanni. Intorno alle 22:30, in via Oberdan, i militari della Stazione dei Carabinieri di Borgonovo Val Tidone hanno fermato e denunciato un uomo dopo un tentativo di fuga a bordo di un’auto e segnalato quale assuntore di droga l’amico che era con lui.

Alla guida di una utilitaria di proprietà c’era un 27enne di origine marocchina, residente a Castel San Giovanni. Con lui, come passeggero, viaggiava un operaio 35enne afghano, anch’egli residente nella stessa cittadina. Alla vista della pattuglia dei carabinieri, il conducente ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga.

L’inseguimento è terminato poco dopo e, una volta bloccati, i carabinieri hanno accertato diverse irregolarità: l’auto non era coperta da assicurazione e il conducente non aveva mai conseguito la patente. Per questo sono scattate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, con fermo e sequestro del veicolo.

Non è tutto: durante il controllo, il passeggero è stato trovato in possesso di alcune sigarette artigianali contenenti hashish. La sostanza è stata sequestrata e debitamente catalogata. Il 27enne alla guida dell’auto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre l’operaio 35enne è stato segnalato quale assuntore di droga.