Serie B – Fiorenzuola, sei salva! I Bees vincono anche gara 3 a Ravenna per 55-65

La serie playout si sposta a Ravenna nella gara 3 che è già decisiva per i padroni di casa di coach Paccariè, sotto nella serie. La prima frazione vede le squadre tese e con mani estremamente fredde, con le difese che si impongono sugli attacchi; Biorac realizza il 2-4 al 5’, con De Zardo che su una buona circolazione trova la prima tripla per il +5.
Biorac a rimbalzo offensivo inchioda la schiacciata del 4-11, con Ravenna che fatica enormemente a realizzare offensivamente e riesce a trovare all’8’ un 1/2 sui liberi con Cena. 5-12. Bottioni e Mariani dispensano assist per il 5-16 dei Bees entrando nell’ultimo minuto di quarto, con Fiorenzuola che chiude il primo quarto avanti di 11.
Ravenna combatte con uno 0/10 da 3 punti al 12’, con Fiorenzuola che trova in 4 punti di Crespi il 5-20. Brigato stappa il canestro dopo una vita per il -13 di Ravenna, con lo stesso numero 6 dei romagnoli che conquista un pallone su Obljubech e manda in contropiede Dron per l’11-22 al 14’. Timeout coach Del Re.
Jakstas spalle a canestro trova il semigancio del -7 al 15’ (16-23), con Mariani che in contropiede realizza la tripla del nuovo +10. Bottioni dalla media realizza un canestro per nulla facile, con Romeo che lo imita alzando i ritmi da parte di entrambe le squadre. 21-28 al 17’.
Mariani trova un cioccolatino per la doppia cifra personale di un ottimo Biorac (24-34 al 19’), con Ghigo che a 30 secondi subisce un fallo che vale 2 liberi. 0/2, con Brigato che lo imita pochi secondi dopo. Sul tecnico fischiato a capitan Bottioni a 3 secondi dalla fine e’ Romeo a realizzare il libero, fissando il 25-36 all’intervallo.
Secondo tempo
Fiorenzuola colleziona tante palle perse al rientro dagli spogliatoi, ma Ravenna non ne approfitta, tutt’altro. In 3 minuti e 30 le squadre sono su un misero 1-1, con coach Del Re che chiama timeout per scuotere i gialloblù. Mariani con lo step back sulla linea di fondo realizza il 26-39 con una giocata di grande classe, con Cecchi che con una tripla importante al 26’ tiene la squadra di coach Del Re al +14. 28-42.
Dron di pura voglia prova a combattere contro una serata pessima al tiro per Ravenna (11/40 al 27’), rovistando nella spazzatura per un gioco da 3 punti che vale il 31-42. Fiorenzuola rischia di incartarsi e commette due falli su cui Jakstas e Dron fanno 4/4 dalla linea della carità (35-44 al 29’).
De Zardo dalla media realizza il nuovo +13, ma Jakstas arriva alla doppia cifra personale segnando in faccia a Kouassi. Il terzo quarto finisce 37-49 per i Bees. Bottioni e Kouassi realizzano due canestri fondamentali ad inizio ultimo quarto per tenere al +13 i Bees, ma Paolin in controtempo realizza un grande canestro per il 43-54 al 33’.
Romeo fa tornare sotto la doppia cifra di svantaggio Ravenna, ma Cecchi con la tripla fa esultare lo spicchio di pubblico arrivato al PalaCosta da Fiorenzuola. 48-60. Ancora Romeo con il break da 4-0 fa tornare a -8 Ravenna, ma la tripla di Korsunov fa esultare Fiorenzuola che vede il traguardo. 52-63.
Finisce 55-65, con i Bees che compiono lo sweep e ottengono una salvezza netta nello scontro contro Ravenna.