“Gravi carenze igienico-sanitarie”, Nas in un locale della Val Tidone: attività sospesa e sanzione di 3 mila euro

I carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente svolto una serie di controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare.

In provincia di Piacenza, nella zona della Val Tidone, i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno effettuato un controllo presso un bar-tabacchi. Nel corso dell’ispezione sono stati sequestrati amministrativamente circa 20 kg di prodotti alimentari congelati – tra cui preparazioni a base di carne, prodotti ittici, materie prime e semilavorati – del valore commerciale di circa 500 euro, poiché privi di qualsiasi indicazione utile a garantirne la rintracciabilità.

I militari hanno accertato inoltre gravi carenze igienico-sanitarie dovute alla presenza di sporcizia vetusta e diffusa su tutte le superfici, la presenza promiscua di farmaci e materiale ad uso privato insieme alle derrate alimentari, nonché deterioramenti dell’intonaco del soffitto e impianti frigoriferi sporchi con notevole formazione di ghiaccio al loro interno. Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro.

Considerata la gravità delle condizioni igieniche riscontrate, su richiesta dei militari operanti, è intervenuto personale della locale Azienda U.S.L. che, confermando le criticità emerse, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività sino al ripristino delle necessarie condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente.

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