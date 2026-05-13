TuttoFood, Piacenza protagonista: Tarasconi e Fornasari in visita agli stand delle aziende del territorio

Piacenza protagonista a TuttoFood, la prestigiosa fiera internazionale dell’agroalimentare in corso in questi giorni a Milano, dove la presenza del territorio si distingue per qualità, varietà e capacità di fare sistema.

Nella giornata di oggi, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore al Commercio e Marketing territoriale Simone Fornasari hanno visitato la manifestazione, incontrando una ad una le aziende piacentine presenti con un proprio stand e portando il saluto dell’Amministrazione comunale.

Una presenza particolarmente significativa quella piacentina, che quest’anno conta circa una ventina di aziende del territorio, tra imprese e realtà organizzate, confermando il ruolo centrale dell’agroalimentare nell’economia locale e nella sua proiezione internazionale.

Tra i protagonisti, il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, che ha portato a Milano le tre eccellenze simbolo del territorio – coppa, pancetta e salame – e il Consorzio Piacenza Alimentare, presente con una collettiva diretta che ha coinvolto alcune aziende in attività di esposizione e showcooking, oltre ad aver coordinato la partecipazione in fiera di numerosi associati presenti nei diversi padiglioni.

Un dato particolarmente significativo riguarda proprio il numero complessivo di imprese coinvolte: per una realtà consortile territoriale, poter contare su quasi 20 aziende presenti in una manifestazione internazionale come TuttoFood rappresenta un risultato di rilievo e motivo di soddisfazione.

Accanto ai consorzi, numerose aziende del territorio attive in diversi comparti – dalla trasformazione del pomodoro alla produzione alimentare, fino alle filiere industriali e artigianali – hanno rappresentato Piacenza in uno dei principali appuntamenti europei del settore.

“La presenza piacentina a TuttoFood è un segnale molto importante – sottolineano la sindaca Tarasconi e l’assessore Fornasari – perché racconta un territorio che sa esprimere qualità, competenze e capacità imprenditoriale, ma soprattutto che sa presentarsi unito nei contesti internazionali”.

La visita agli stand è stata anche l’occasione per un confronto diretto con gli imprenditori, raccogliendo esigenze, aspettative e prospettive di sviluppo in un momento in cui i mercati esteri rappresentano sempre più una leva strategica per la crescita.

“La forza di Piacenza – aggiungono – sta proprio qui: nella qualità delle sue produzioni e nella capacità di fare sistema. Eventi come TuttoFood dimostrano che il nostro territorio ha tutte le carte in regola per competere e crescere a livello internazionale”.

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