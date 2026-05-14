Motonautica 2026 al via con 7 piacentini in corsa

Ormai agli sgoccioli il conto alla rovescia della stagione 2026 di motonautica da circuito. Si riparte da Jedovnice (Repubblica Ceca, 16/17 maggio) e la “rosa” dei piacentini in corsa è ben nutrita e variegata. Si va dal navigato Giuseppe Rossi alla baby Simona Fittavolini passando per i fratelli Alex e Max Cremona oltre a Luca Finotti, Davide Scarpa e Gabriele Rossi. Senza trascurare i cremonesi Andrea Ongari e Daniele Ghiraldi oltre all’abruzzese Pasquale Contento e al veneziano Nicolò Darai.

F125 – Due assenze pesanti, quella del campione mondiale in carica Jonas Lember (passato in F250) e quella di Mattia Calzolari (costretto ad un anno di “stop” dopo il grave incidente di Boretto Po) sembrano indirizzare la pratica verso un braccio di ferro tra Luca Finotti e Andrea Ongari sicuramente tra i papabili al titolo. Attenzione però: Gabriele Rossi e Nicolò Darai possono solo migliorare e quindi dare “fastidio”. Simona Fittavolini e Davide Scarpa sono invece chiamati al proprio rilancio personale per assestarsi in categoria. Ben 17 i piloti partecipanti.

F250 – Si allarga la cerchia dei pretendenti al mondiale. I due piloti estoni, Jonas Lember e Mareek Peeba, saranno due spine nel fianco del campione in carica Max Cremona che forse avrà anche un “nemico” in casa nelle vesti del fratello Alex che torna a gareggiare sventolando la bandiera americana. Bene in corsa anche gli inglesi Wayne Turner e Thomas Mantripp e soprattutto il bulgaro Nikola Todorov. Tredici gli iscritti tra cui Pasquale Contento.

F500 – Tutti contro il polacco Marcin Zielinski che da due anni sta facendo il vuoto. Le credenziali più qualificate spettano al nostro Giuseppe Rossi seguito a ruota da campioni del calibro di Erko Aabrams (Estonia), Marian Jung e Robert Hencz (Slovacchia), Attila Havas (Ungheria) e David Loukotka (Repubblica Ceca). In questa classe i piloti al via saranno 14.

Adrenalina a mille, buon divertimento a tutti.

Roberto Lambri

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