Come applicare l’Intelligenza Artificiale agentica in azienda senza rischi e in modo concreto? Per rispondere a questa domanda la categoria Unimatica di Confapi Industria Piacenza organizza un seminario intitolato “L’IA nella tua PMI: tra le regole dell’AI Act e il business reale tramite gli agenti”. L’appuntamento è per mercoledì 18 novembre alle 17:30 nella sede dell’associazione in via Menicanti 1 a Piacenza.

L’incontro unisce la teoria normativa alla pratica aziendale: si tratta di un’occasione unica per comprendere il quadro delle regole (conformità all’AI Act, responsabilità e privacy/GDPR) ed esaminare due casi studio reali di IA agentica applicata al front-office, al supporto tecnico e alla rete vendita. Sarà possibile capire cosa verificare prima di adottare strumenti IA in azienda.

Il pomeriggio prevede i saluti di Raffaele Boledi, presidente di Unimatica che interverrà successivamente con l’avvocata ed esperta in diritto digitale Francesca Cilli sul tema “Conformità all’AI Act, responsabilità, privacy/GDPR e cosa verificare prima di adottare strumenti IA in azienda”.

A seguire saranno due casi studio: il primo “Front-Office & Operatività (Prodotto Agentika)” vedrà intervenire Alessandro Pagani, founder di Automica Lab, e sarà incentrato sull’automazione della comunicazione del brand, la gestione dei contenuti social e l’ottimizzazione dei processi per ridurre i tempi operativi.

Il secondo, “IA per automatizzare il supporto tecnico a clienti e rete vendita (Prodotto Ennik)”, sarà con Michele Sciuto, co-founder e responsabile commerciale di Missoun, che si focalizzerà su come alleggerire l’ufficio tecnico e l’assistenza garantendo risposte immediate sul campo, senza richiedere competenze di IA iniziali.