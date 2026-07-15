Intelligenza artificiale, scienza ed etica a confronto: tavola rotonda all’Università Cattolica

Si terrà venerdì 24 luglio, dalle 14.30 alle 16.30, presso la Sala Convegni “G. Piana” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, la tavola rotonda “Intelligenza Artificiale: scienza, etica e società a confronto”, evento inserito nel programma della Summer School “AI for Life Sciences and Agri-Food Research”.
L’iniziativa punta a favorire un dialogo multidisciplinare sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella ricerca scientifica e nella vita sociale, mettendo a confronto competenze diverse, scientifiche, tecnologiche, giuridiche, etiche e comunicative, attorno a un tema che riguarda sempre più da vicino il mondo agroalimentare e non solo. Al centro dell’incontro le grandi opportunità aperte dalle tecnologie di IA, ma anche gli interrogativi legati a uno sviluppo che sia responsabile, trasparente e orientato al bene comune.
I lavori si apriranno con i saluti di Paolo Ajmone Marsan, Direttore Scientifico della Summer School, e di Luigi Lucini, Preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Ateneo piacentino. A moderare il confronto sarà Fabrizio Capocasale, consulente in materia di Intelligenza Artificiale e docente a contratto presso l’Università Cattolica.
Numerosi gli ospiti chiamati a portare il proprio punto di vista: interverranno Beatrice La Porta, Michele Paleologo, Alberto Riva, Emanuele Donati, Don Roberto Maier, Don Andrea Ciucci e Alessandro Fantini, Direttore di Ruminantia: affronteranno l’IA da angolazioni complementari, includendo anche la riflessione etica, a conferma della volontà di non separare l’innovazione tecnologica dalla riflessione sui suoi effetti sulla persona e sulla comunità.
La partecipazione all’evento è libera e gratuita, senza necessità di registrazione preventiva.