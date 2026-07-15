Rugby – Antonio Tripodo è il primo rinforzo dei Lyons per la prossima stagione

Il primo colpo bianconero è un gradito ritorno: Antonio Tripodo torna a vestire la maglia bianconera per rinforzare la prima linea di Leoni. Un acquisto chiave per la squadra di coach Tino Paoletti, che andrà cosi a puntellare il fronte della mischia nel suo ruolo più chiave.
Antonio Tripodo si era già fatto apprezzare in maglia Lyons nella stagione 2023/2024, trovando un ruolo importante in squadra e concludendo l’annata con 12 gare ufficiali e 2 mete, siglate in una “doppietta” contro Rovigo. Proprio Rovigo è stata la casa di Tripodo nelle ultime due annate, che hanno visto il pilone messinese conquistare uno Scudetto coi Bersaglieri. L’assalto al titolo di Campioni d’Italia è sfumato nella scorsa stagione, e Tripodo ha deciso di fare ritorno a Piacenza per trovare più spazio e avere un ruolo ancor più importante.
Pilone dotato di un fisico imponente, dall’altro dei suoi 191 cm per 129kg, Tripodo è una garanzia in mischia chiusa, a cui abbina grande impatto fisico in gioco aperto in attacco e nel placcaggio in difesa. Oltre all’esperienza con Rovigo, Tripodo ha collezionato una finale scudetto giovanile con la maglia della Capitolina, diverse convocazioni nelle nazionali giovanili azzurre e un’esperienza in Serie A Elite anche con il Mogliano.
Tripodo ripresentandosi in Via Rigolli in questi giorni
“Ho un gran bel ricordo della mia prima esperienza con i Lyons perché ebbi l’opportunità di avere grande fiducia dallo staff tecnico e crescere di partita in partita con continuità. Già tre anni fa avevo respirato un ambiente e una realtà positivi, in cui mi sono sentito davvero a casa: questo fattore ha sicuramente influito sulla mia scelta quando si è presentata l’opportunità di tornare a Piacenza. Ho una gran voglia di tornare a divertirmi giocando con continuità, e voglio portare la mia esperienza al servizio di questo nuovo gruppo che si è formato nella passata stagione. Vorrei che diventassimo una squadra fastidiosa per le big, un squadra che lotta sempre e per la quale i nostri tifosi potranno affezionarsi.”