Furto e resistenza, 45enne irregolare espulso dalla questura

21 Luglio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Nella giornata odierna, l’Ufficio Immigrazione ha trattato ed espulso dal territorio nazionale un cittadino straniero irregolare di anni 45, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per applicazione dell’art. 16 comma 5 (espulsione in alternativa alla detenzione), condannato anni 2 mesi 2 per ricettazione e con diversi precedenti penali per furto in abitazione, resistenza a P.U. ed evasione.

Lo scarcerato è stato immediatamente accompagnato presso l’aeroporto di Milano Malpensa dove personale della Questura di Piacenza unitamente ad altro personale della Polizia di Stato abilitato, lo ha scortato nel Paese di Origine, tramite volo di linea, direzione Santiago del Cile.

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