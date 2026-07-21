Pulcheria, online l’avviso pubblico rivolto al Terzo Settore: entro il 20 agosto le manifestazioni di interesse

É consultabile integralmente sul sito www.comune.piacenza.it, l’avviso pubblico volto a individuare partner del Terzo Settore (iscritti all’apposito Registro Unico nazionale da almeno sei mesi), che affianchino l’Amministrazione comunale in un percorso di coprogettazione per realizzare l’edizione 2027 di “Pulcheria”.

Le manifestazioni di interesse, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono pervenire entro le ore 12.00 del 20 agosto 2026, in una delle seguenti modalità: invio tramite PEC all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it, con documenti sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti con firma autografa e accompagnati da copia del documento di identità del legale rappresentante e oggetto della PEC “Manifestazione di interesse per la co-progettazione della manifestazione Pulcheria 2027”; consegna a mano agli Sportelli Polifunzionali del Comune di Piacenza, o trasmessione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’attenzione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Piacenza, Via Beverora n. 57 – 29121 Piacenza, indicando quale destinatario l’Unità Operativa Partecipazione e pari opportunità, riportando all’esterno del plico l’indicazione del mittente e la dicitura: “NON APRIRE – Manifestazione di interesse per la co-progettazione della manifestazione Pulcheria 2027”.

I moduli necessari possono essere scaricati direttamente dal sito web comunale, all’indirizzo comune.piacenza.it/pulcheria .

Per eventuali richieste di chiarimento e ulteriori informazioni è possibile scrivere a partecipazione@comune.piacenza.it o contattare l’ufficio competente allo 0523-492045.

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