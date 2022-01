Irruzione nell’istituto delle Gianelline, anziana suora aggredita dai ladri: fermate due donne insieme a due bimbi

Irruzione nell’istituto delle Suore Gianelline, in via Scalabrini. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio, 2 gennaio. Suor Maddalena si trovava alla portineria quando si è presentato un bimbo chiedendo informazioni. Il piccolo si è allontanato per poi tornare insieme a due donne che hanno chiesto di poter parlare con un sacerdote. Suor Maddalena si è avvicinata alla porta d’ingresso e nel momento in cui ha fatto scattare la serratura per aprire, le due donne hanno spinto la porta stessa. In quel momento hanno fatto il loro ingresso anche due uomini. I quattro hanno fatto irruzione all’interno della portineria e hanno iniziato a rovistare ovunque.

Suor Maddalena, dopo essere finita con le spalle al muro, ha iniziato a urlare attirando l’attenzione di altre suore che hanno chiamato la polizia. I malviventi, considerata la reazione della donna, hanno desistito e sono fuggiti a mani vuote.

La polizia ha raccolto le testimonianze e le descrizioni. Gli agenti hanno rintracciato le due donne e il bambino in piazzale Marconi. Oltre al bimbo, una delle due aveva con sé anche un neonato. Sono risultati essere di origini rom, una delle due donne è minorenne: la loro posizione è al vaglio degli inquirenti che nel frattempo stanno cercando di risalire anche ai due uomini.