It From Bit, Guarigione Karmica e Qi gong, sono gli argomenti in programma giovedì 14 marzo alle ore 20,30 su Radio Sound. La trasmissione radiofonica di fisica e medicina quantistica realizzata in collaborazione con Spazio Tesla.

Intervengono al programma

OSPITI

It From Bit, Guarigione Karmica e Qi gong

Manuela Pompas

Giornalista e scrittrice, è nata a Milano sotto il segno dell’Acquario, ma con radici mediterranee, profondamente sentite. Ha discendenze greche e spagnole (il suo cognome deriva da Ponepax, porta la pace).

Redattrice di Gioia fino al 2000, negli anni ’70 si è occupata soprattutto di spettacolo e ha svolto inchieste legate ai problemi femminili.

In particolare è considerata una delle maggiori divulgatrici nel campo della ricerca psichica. Inoltre affronta le tecniche legate alla psicologia (ipnosi, rilassamento e visualizzazione, rebirthing), le medicine naturali (omeopatia, agopuntura, medica ayurvedica ecc.) e le discipline umanistiche (bioenergetica, gestalt, tecniche corporee, psicologia transpersonale).

Ha cercato di indagare nei campi legati alla conoscenza profonda dell’individuo. Soprattutto in un percorso parallelo a quello degli studiosi americani, che hanno tralasciato lo studio dei fenomeni paranormali per approfondire lo sviluppo del potenziale umano.

Il suo fine, nello scrivere, non è quello di fare sensazione, ma di trovare le chiavi per scoprire il mondo interiore e trovare la via del benessere. In particolare per vivere meglio e connettersi con le dimensioni dello spirito.

Ha scritto più di 20 libri. Segnaliamo: “Siamo tutti sensitivi”, “Medianità”, “Reincarnazione, una vita un destino”, “Stress, malattia dell’anima”, la Vita oltre la Vita.

E’ ipnologa. Inoltre da oltre trent’anni conduce corsi di meditazione, regressione nelle vite passate, sviluppo della sensitività. E’ fondatrice e direttrice della rivista on line Karma News

GIOVANNI GATTI

E’ un Medico di famiglia che ha unito due passioni: la musica e la medicina. Inoltre da molti anni è anche “Medico di palco” nei tour di Vasco Rossi. E’ anche direttore della “Qi Gong School” di Milano e promotore della creazione di un ponte tra la medicina “tradizionale” cinese e quella “tradizionale” occidentale.

Possedere o meno un fattore genetico di rischio per la salute non è di per sé decisivo. E’ l’ambiente in cui si vive a determinare un danno. In questo modo amplificando gli effetti biochimici dall’espressione genica.

Queste poche righe riassumono la nuova frontiera della medicina occidentale di cui si è parlato molto in un convegno intitolato “Epigenetica: società, emozioni e biologia nella salute” (alcune interviste sull’epigenetica e sul convegno si possono vedere a questo link: www.videomedica.org/videomedica/?cat=1991).

Il concetto che la salute e l’ambiente che circonda l’uomo, non solo nel senso letterale della parola, sono strettamente correlati è uno dei principi portanti della millenaria medicina cinese e questo concetto si sta sempre più applicando anche alla medicina occidentale e alla ricerca.

L’energia vitale di un essere vivente può essere definita in modi diversi dalle varie culture ma è sempre energia, energia che ci permette di muoverci, pensare, creare cose materiali ed immateriali. L’incontro e il confronto di culture anche in medicina potrà portare grandi conquiste sia in campo scientifico che umano al di la dei credi e delle credenze, attraverso un confronto scientifico ed equilibrato.

Esempio di movimenti Qi gong: https://www.youtube.com/watch?v=csm1Ikjo5b0

Intervista al dottor Giovanni Gatti: https://www.youtube.com/watch?v=dDYWzNGeauE

IT FROM BIT

Una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il Congresso “Acqua e Coscienza” l’interazione che guarisce.

Presentano: Rita Nigrelli, Laura Groppi e Alberto Negri

ItPuntata precedente: – Omeopatia e Scienza e conoscenza.