Volley – Itas Trentino – Gas Sales Piacenza LIVE dalle 18

Dopo due anni la Gas Sales torna a giocarsi la Semifinale Scudetto, ed esattamente come nel 2023 contro l’Itas guidata da Alessandro Michieletto e compagni, in una sfida che sapora di classico della pallavolo nostrana.

Sembra essersi fermato il tempo, è una vera e propria rivincita quella che andrà in scena al T Quotidiano Arena, si riparte da quella maledetta gara 5 di due stagioni fa quando, sul più bello, la squadra ai tempi guidata da coach Botti venne sconfitta, negandogli il sogno scudetto.

Oggi sembra tutt’altra Piacenza rispetto ad un mese e mezzo fa, Travica è tornato a far sognare i tifosi e la piazza ha ritrovato la giusta serenità, le ultime gare dei Biancorossi dimostrano che il gruppo è in grado di fronteggiare anche la più ostica delle sfide e quella che le se para davanti sicuramente si può annoverare come tale.

L’Itas arriva da una Regular Season al limite della perfezione, terminata con il primato in classifica davanti alla favorita Perugia, proseguita poi con il passaggio del turno Playoff con Cisterna in quattro gare; non solo gli Azzurri campioni del Mondo Lavia, Michieletto e Sbertoli ma anche l’esperienza di Flavio e Kozamernik al centro, la qualità offensiva di Rychlicki e l’esplosività di Laurenzano completano un sestetto tra i migliori in circolazione, non a caso la squadra di Soli è campione d’Europa in carica.

La montagna da scalare è altissima, non potevamo aspettarci diversamente, non ci resta che goderci questa splendida sfida e tifare per un sogno che non è irrealizzabile.

Primo set