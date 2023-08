Alla scoperta di Piacenza nei fine settimana di settembre: un mese di itinerari turistici

Programma intenso, nei weekend di settembre, per le visite guidate alla scoperta di Piacenza proposte dall’ufficio Iat-R di piazza Cavalli, punto di riferimento per le necessarie prenotazioni – allo 0523-492001 o all’indirizzo iat@comune.piacenza.it – e per la richiesta di informazioni, non solo per i turisti ma per tutti i cittadini che vogliano conoscere meglio, da prospettive inedite, il patrimonio storico e artistico del territorio.

Primo appuntamento in calendario domenica 3 settembre, dalle 15.30 alle 17.15, con il classico itinerario “Piacenza al centro” tra i principali monumenti, arricchito da aneddoti e curiosità. Il costo di partecipazione è di 10 euro per gli adulti, gratuito per bambini e ragazzi sino ai 12 anni.

Sabato 9, dalle 10.30 alle 12.15, focus su “Piacenza golosa”, con visita tra le suggestioni del centro storico e uno sguardo più attento sui luoghi particolarmente significativi per il legame con le origini di alcune specialità tipiche locali, che si potranno gustare, per chi lo desidera, in un menù tradizionale di tre portate sulla terrazza del Grande Albergo Roma. Il costo per il solo itinerario guidato è di 10 euro per gli adulti (gratuito fino a 12 anni), 40 euro per visita e pranzo (bevande incluse).

Sabato 16 settembre, dalle 15.30 alle 17, camminata alla scoperta di “Piacenza e le sue donne”, sulle orme delle grandi figure femminili che hanno caratterizzato la storia del territorio: imperatrici, duchesse, sante e fantasmi, le cui storie sono custodite tra le vie del centro, gli antichi palazzi e le chiese. Anche in questo caso, partecipazione gratuita per i bambini e ragazzi sino ai 12 anni, 10 euro per tutti gli altri.

Infine, sabato 23 – dalle 15.15 alle 17 – una tappa dedicata ai bambini dai 6 anni in su, tra sculture di varie epoche, affreschi e dipinti che i giovanissimi visitatori avranno modo di disegnare al termine, riproducendo l’opera che più li ha colpiti. Il costo è di 7 euro per ogni bambino, dai 6 ai 12 anni, tre euro per ciascun adulto accompagnatore. Anche la gestione dei pagamenti avviene presso lo Iat-R, che prosegue la collaborazione avviata dalla primavera di quest’anno con il Mercato Coperto di Campagna Amica, con sede in via Farnesiana 17: chi prenota una visita guidata riceve un buono sconto del 10% da utilizzare presso gli stand della struttura dedicata alle tipicità piacentine, aperta il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14, dove è possibile anche assaporare le eccellenze locali grazie a un menù dedicato.