Placentia Half Marathon, ecco i tuoi top runner! Kiptoo e Sang possono abbattere i record

Per festeggiare il trentennale della prima Placentia Marathon for Unicef che si corse sotto la neve nel gennaio del 1996 l’organizzazione affidata come sempre ad Alessandro Confalonieri, Pietro Perotti e Michele Marescalchi ha scelto atleti in grande spolvero. La 29esima edizione della Placentia Half Marathon si colorerà con ogni probabilità ancora di Kenya, Paese di provenienza dei favoritissimi. Potrebbero cadere anche i record che ad oggi appartengono al compianto Thomas Lokomwa (KEN) 1h00’41’‘ e a Viola Jelegat (KEN) 1h09’27”. Sono quasi 2000 gli iscritti, ben 108 partrciperanno alla staffetta non competitiva.

In campo maschile l’osservato speciale avrà il numero 3. Il kenyota Amon Kiptoo in forza alla Run2gether arriva a Piacenza dopo lo straordinario primato di 1h 00′ 28” conseguito il 3 maggio alla Stramilano, tempo che migliora sensibilmente il già ottimo 1h01’09”ottenuto a Varsavia a marzo. Super favorito della competizione corre per vincere e per provare a migliorare il record.

Attenzione anche al pettorale numero 2, il connazionale Simon Thuku Muchai, che conosce già molto bene il percorso, essendo arrivato secondo lo scorso anno. Il suo palmares si è impreziosito con la vittoria alla mezza maratona di Genova, a Piacenza aveva chiuso con 1h04’00”

Il numero 1 è assegnato ad un atleta del Gruppo Parco Alpi Apuane. Dal Burundi 3, personale di 1h02’e31”, ottenuto as Arezzo e bissato a Cremona

Pettorale numero 4 per l’azzurro Nicholas Loss in forza all’Atletica Val di Cembra ed atleta molto interessante. Ha fermato il cronometro sul sorprendente 1h02’31” in Belgio lo scorso anno. Quest’anno a Cremona ha corso in 1h03’31”. Ha nelle gambe un posizionamento di prestigio sul podio e, nel caso Kiptoo non fosse in giornata positiva potrebbe anche ambire al metallo più prezioso…

5 Simon Njeri, altro atleta keniano della Run2gether e comprimario di lusso. Lo abbiamo spesso trovato tra i top runner con velleità di successo, ma questa volta sarà la Lepre più veloce sul percorso: non correrà per sé stesso, ma per incidere l’andatura ai campionissimi in corsa, salvo poi defilarsi (con ogni probabilità) nella parte finale.

Ci sono poi due atleti marocchini, entrambi appartenenti all’Atletica Blizzard: con il numero 6 Abdel Kabir Saji che ha un primato di 1h03’48”, ma è datato 2009. ora punta a stare sotto 1h e 10’00”. Con il numero 7 Mbarek Ourras, che ha un personale ben più recente: 1h04’44”fatto registrare quest’anno a Verona.

Si rivede l’azzurro nel pettorale numero 8: Marco Granotto Fontana, classe 2000 ed ex giovane promessa dell’half marathon: è stato, infatti, campione italiano Juniores della mezza maratona. Recentemente ha corso in 1h03’22’‘ a Cremona. Il corridore dell’Atletica Insieme Verona potrebbe riservarci delle sorprese per il podio.

9 Patrik Francia dell’Atletica Reggio. A inizio 2026 ha vinto la mezza maratona sul Brembo n 1h08’09”, classe 2000 punta ad entrare nei primi 5, ma il podio, almeno a livello cronometrico, pare complicato.

10 un altro azzurro: Francesco da Vià del Parco Alpi Apuane. Classe 2001 e primato di 1h03’56”conseguito a Cremona lo scorso anno.

Paul Tiongik, Ken, classe 1990 dell’Atletica Arezzo, personale impressionante: 1h00’01” ottenuto nel 2002 ad Ostia. Ora è lontano dai quei tempi, ma potrebbe dire la sua per il podio.

Tra i piacentini attenzione e Giacomo Marchesi, pettorale numero 13,dell’Atletica Piacenza personale di 1h10’16”raggiunto ad Orzinuovi nel 2025, a Piacenza chiuse in 1h11’53” e punta a migliorarsi

Beata tra le donne, almeno alla vigilia, pare essere la numero 16 Jedidah Chipkosgei Sang, Kenya, personale di 1h09’00” arrivato a Madrid. Si presenta a Piacenza fresca del successo nella Stramilano con l’ottimo 1h10’04”.

17 Isabella Caposieno in forza al Orecchiella Garfagnana, vicecampionessa italiana di maratona. Nella lunga distanza ha ottenuto un tempo di 2h41’e21” ed ora si cimenta nella mezza. A Roma quest’anno ha corso in 1h15’44”

19 Sara Ceccolini del Cesena Triathlon che ha corso in 1h18’e47” a Faenza nel 2025 ed è campionessa di regolarità perché quest’anno per ben 3 volte ha fermato il cronometro sul 1h18’e rotti.



Assenti per infortunio i vincitori della scorsa edizione, Castor Mogeni e Marika Accorsi. Tra le atlete locali si segnalano Alessandra Carlà del Team Sempreincorsa, pettorale n 21 e Tania Molinari, nota per le sue prodezze nel Triathlon.

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