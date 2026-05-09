Domenica all’insegna della pioggia, allerta gialla

9 Maggio 2026 Redazione FG Attualità
Allerta Meteo Gialla per temporali per il 2 agosto
blank

Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori anche nella provincia di Piacenza.

Per la giornata di domenica 10 maggio sono previste precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale localmente di forte intensità più probabili nel corso del pomeriggio sul settore orientale. I fenomeni sono previsti in esaurimento dalla serata. Sulla fascia collinare e montana, in particolare sui crinali, saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua prossimi alle soglie 1.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover