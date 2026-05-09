Domenica all’insegna della pioggia, allerta gialla

Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori anche nella provincia di Piacenza.
Per la giornata di domenica 10 maggio sono previste precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale localmente di forte intensità più probabili nel corso del pomeriggio sul settore orientale. I fenomeni sono previsti in esaurimento dalla serata. Sulla fascia collinare e montana, in particolare sui crinali, saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua prossimi alle soglie 1.