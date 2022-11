Jacopo Veneziani è il nuovo presidente della Galleria Ricci Oddi. Gottardo Pallastrelli al posto di Sforza Fogliani

Dopo le dimissioni di Corrado Sforza Fogliani dal cda della Galleria Ricci Oddi, l’ente si è riunito per designare il nuovo presidente. Si tratta di Jacopo Veneziani, votato all’unanimità dal cda.

Originario di Lugagnano, Jacopo Veneziani, 28 anni, è divulgatore e dottorando in storia dell’arte moderna all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne di Parigi, dove si è laureato in storia dell’arte moderna (2018) e dove ha insegnato – tra il 2018 e il 2020 – metodologia della ricerca storico-artistica, storia dell’arte rinascimentale e storia dell’arte del Settecento. Ha tenuto conferenze nelle università di Milano, Berlino, Londra, Oxford, Edimburgo, Montreal e, dall’ottobre 2020, ha una rubrica settimanale dedicata alla storia dell’arte nel programma Le parole della settimana, condotto da Massimo Gramellini su Rai Tre. È intervenuto a Sapiens – Un solo pianeta (Rai Tre), Kilimangiaro (Rai Tre) ed è stato giurato dell’ultima edizione de Il Borgo dei Borghi (Rai Tre).

Resta invariato il cda, composto da Eugenio Gazzola (vicepresidente) e da Alberto Dosi, Alessandro Casali, Franca Franchi e Valeria Poli. Al posto di Sforza Fogliani entra invece Gottardo Pallastrelli.

Autorevolezza, competenza, entusiasmo. Così, investendo sui giovani, si coltiva il futuro”. L’augurio della sindaca Tarasconi al nuovo presidente della Galleria Ricci Oddi Jacopo Veneziani

“Mi fa particolarmente piacere poter rivolgere, al nuovo presidente della Galleria Ricci Oddi Jacopo Veneziani, un sincero augurio di buon lavoro a nome della città di Piacenza, in sinergia con tutti i consiglieri del Cda di cui sottolineo il ruolo prezioso, nonché con le istituzioni culturali del territorio”. Queste, a seguito della riunione del Consiglio d’amministrazione della Galleria conclusasi poco fa, le parole della sindaca Katia Tarasconi, che si dice “orgogliosa e grata che la presidenza sia stata affidata a una personalità di alto profilo, capace di conciliare grande autorevolezza e competenza con l’entusiasmo della sua giovane età e con l’amore per il territorio di cui è originario”.

“Con la stessa, generosa disponibilità, nelle scorse settimane – prosegue la sindaca – aveva accolto la designazione come rappresentante del Comune di Piacenza nel Cda della Galleria, accanto alla professoressa Valeria Poli. Rinnovo a entrambi un caloroso ringraziamento, certa che il presidente Veneziani saprà interpretare il suo ruolo con la visione strategica, il dinamismo e la capacità di coinvolgimento che una già vasta platea gli riconosce come docente, scrittore e divulgatore: doti che rappresentano un valore aggiunto per l’incarico importante che da oggi riveste. Saper raccontare l’arte con immediatezza, trasmettendo passione, significa renderla sempre più accessibile e aprire le porte di musei e pinacoteche a un pubblico sempre più ampio e diversificato, investendo progettualità e idee in particolare sulle giovani generazioni. Questa Amministrazione crede molto nella necessità di coltivare il futuro ed è un privilegio poter contare con fiducia e stima sulla sensibilità di chi, da sempre, dimostra di aver colto e condiviso questa sfida”.

Nel corso della seduta odierna, il Cda della Galleria Ricci Oddi ha recepito formalmente anche le dimissioni dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani, ratificando l’ingresso nel Consiglio, in sua vece, dell’avvocato e storico dell’arte Gottardo Pallastrelli. “So di dare voce a tutti i colleghi di Giunta e Consiglio comunale – conclude a questo proposito Katia Tarasconi – nell’augurargli buon lavoro, così come a tutti i componenti del Cda e in particolare al vice presidente, riconfermato, Eugenio Gazzola, rimarcando con gratitudine l’impegno profuso in questi anni dall’avvocato Sforza per la tutela e la promozione del patrimonio storico-artistico della Galleria, così come in ogni ambito della sua attività istituzionale all’interno dell’assise cittadina da cui oggi stesso ha rassegnato le dimissioni. A lui va il simbolico abbraccio e il sostegno dell’intera assemblea consiliare”.